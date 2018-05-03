Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Esma-ül Hüsna Sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Allah'ın isimlerinin yazıldığı 297 eserden oluşan Esma-ül Hüsna Sergisi "Yeditepe Bienali" kapsamında sanatseverlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı'nda düzenlenen bienaldeki sergi, Fatih Belediyesi Hizmet Binası avlusunda açıldı. Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, sanatın toplumun gizli dünyası ile eşya ve mekanla kurduğu ilişkiyi şekil, nota, söz ve ses olarak dışarıya çıkaran bir teknik olduğunu belirtti. Sanatçının bunu toplum adına yaptığını söyleyen Suver, şöyle devam etti: "Sanat tarihinin insanlığın varlığından günümüze kadar bir süreç içerisinde geliştiğini görüyoruz. Klasik sanatlarda bu süreci çok rahat izleyebiliriz. Bütün gelişmeler toplum içinde paylaşılıp yaşanırken, çok kıymetli olanlar evrensel alana taşınır. Toplum artık dünya medeniyetinde söz sahibi olabilen bir aşamaya gelir. Bizim milletimiz böyle bir aşamayı gerçekleştiren dünyanın ender milletlerinden biridir. Ne yazık ki bu modern sanat adına yapılan birtakım çalışmalardan sonra bilerek ya da bilmeyerek kıymetini anlayarak ya da anlamayarak, bu büyük hazine bir kenara itilmiş, yok farz edilmiş, unutulmaya terk edilmiştir."

- "Sanat eserlerimize dört koldan sarılmalıyız" Fatih ilçesinin 3 medeniyete başkentlik yaptığını hatırlatan Suver, "Ecdadımız bu yarımadaya çok büyük değer vermiş, her santimini nakış nakış işlemiştir. Bizim bir medeniyet davamız varsa, gelecekte milletimizin kendisi olarak devam etmesini sağlamak gibi bir idealimiz varsa, bu sanat eserlerimize dört koldan sarılmalıyız. Doğrudan doğruya onlardan ilham alıp asrın idrakine göre kendimizi tekrar anlatmalıyız. Geçmişten gelen bu büyük zenginliğe bienalimizin yaptığı gibi bir halka olmalıyız ki yarının gençleri ve sanatseverleri de bütün sanat becerilerini göstererek yeni bir halka oluşturabilsinler. Bunu yapamazsak inanın gelecekte var olma iddiamız olamaz." ifadelerini kullandı. "Bilimde teknolojide çok başarılı olabilirsiniz ama kendiniz değilseniz o başarının hiçbir kıymeti yoktur." diyen Suver, miras bırakılan sanat ve kültürün çağın anlayışına yeniden sunulması, geçmişinden izler taşıyarak geleceğe aktarılması gerektiğini vurguladı. - "Esma-ül Hüsna her seferde ayrı bir zevkle yazılan bir gelenek"