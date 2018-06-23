Sabancı Üniversitesi mezuniyet töreni

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Ben önümüzdeki yılların hem dünyada hem de ülkemizde, demokrasi ve insan hakları açısından daha iyi yıllar olacağı iyimserliğini koruyorum. Çünkü (mezunlar) sizlere ve aldığınız eğitime güveniyorum." ifadelerini kullandı. Sabancı Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde lisansüstünde 19. dönem, lisans programlarında 16. dönem mezunları verildi. 26 ülkeden, lisans ve lisans üstü olmak üzere bin 200 öğrenci mezun oldu. Törende, fakülte birincilik ödülleri de sahiplerini buldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birincisi Mehmet Oğuz Gök, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi birincisi Ebrar Nefes, Yönetim Bilimleri Fakültesi birincisi ise Alexander Gruber oldu. Törende, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Zehra Sayers’in yanı sıra, lisansüstü mezunları adına Ebru Demir, lisans mezunları adına Selin Onat ile Sabancı Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Zeynep Bahar Çelik birer konuşma yaptı.

\ - “Sabancı Üniversitesi global sıralamalarda kendine yer edinen bir kurum haline geldi” Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’na teşekkürlerini sunarak, 1974 yılında, tüm mal varlığını bağışlayıp Sabancı Vakfı’nın kurulmasını sağlayan Sadıka Sabancı’yı da vefatının 30.yılında andı. Sabancı, Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının ancak, iyi yetişmiş, iyi eğitilmiş gençlerle olacağına yürekten inanan, üniversitenin kurulmasını sağlayan, Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’yı da rahmet ve şükran ile andı. Sabancı Üniversitesi kurulurken bir dünya üniversitesi kurma hayaliyle yola çıktıklarını belirten Sabancı, uluslararası yeri ve saygınlığı olan, kabul gören bir akademik yapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Sabancı, üniversitenin global sıralamalarda kendine yer edinen bir kurum haline geldiğine vurguladı. Sabancı, bu vizyonun en önemli çıktılarından biri olarak Sakıp Sabancı ismine çok yakıştığına inandıkları, Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’ni bu sene New York’ta açtıklarını anımsattı.

Güler Sabancı “Columbia Üniversitesi’nde kurulan bu merkezin, tüm Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültemizin katkıları ile dünyada kabul gören, Türkiye Çalışmaları’nın yürütüldüğü, referans noktalarından biri olacağına inanıyorum. Sizler, başarılı bir dünya vatandaşı olabilmeniz için gereken tüm yetkinliklerle donatıldınız. Dolayısıyla, bugün bu kapıdan çıktıktan sonra dünyanın neresine giderseniz gidin, çevrenizdeki şartlara uyum sağlayabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz yeteneklere ve bilgiye sahipsiniz.” ifadelerini kullandı. Üniversiteden 1978 yılında mezun olduğunu hatırlatan Sabancı, kendisinin üniversiteden mezun olduğu dünya ile bugünün dünyası arasında çok fark olduğunu bildirdi. Sabancı, “Teknoloji sayesinde, insanlığın yaşadığı en hızlı dönüşümlerden birine tanık olduk, oluyoruz. Robotlara vatandaşlık vermeyi, uzayda koloni kurmayı, 3 boyutlu yazıcılarla üretilecek insan dokularını konuşuyoruz. Sanayi 4.0 ile tarihi bir dönüm noktası yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. \ - “Önümüzdeki yılların daha iyi yıllar olacağı iyimserliğini koruyorum”

Sabancı, dünyada ve Türkiye’de çözülmesi gereken birçok sorun olduğunu belirterek, okullaşma artarken, eğitim sistemindeki sorunların tamamen aşılamadığını kaydetti. Savaşlarda ölen insanların sayısının azaldığını ancak, savaşın etkilerinin birçok alanda derinden hissedildiğini aktaran Sabancı, hem dünyada hem de Türkiye’de son yıllarda artış gösteren, farklı düşüncelere saygı göstermeme, kendisi gibi olmayanı dışlama, artan hoşgörüsüzlük gibi son derece tehlikeli gelişmelere de dikkati çekti. Güler Sabancı, “Ama tarihin akışı içinde bu tip geri dönüşlerin geçici olduğunu biliyoruz. Ben önümüzdeki yılların hem dünyada hem de ülkemizde, demokrasi ve insan hakları açısından daha iyi yıllar olacağı iyimserliğini koruyorum. Çünkü sizlere ve aldığınız eğitime güveniyorum.” ifadelerini kullandı. Mezunların Sabancı Üniversitesi’nde sadece bir bilim dalının veya bir mesleğin öğrenimini görmediklerini, aynı zamanda insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere sahip, her konuyu sorgulayan bir zihinle ele alan, bilimin ve bilginin gücüne inanan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de istediği gibi, “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” gençler olarak yetiştiklerini bildirdi.

Bugün birçok işi yapabilen akıllı robotların olduğunu anımsatan Sabancı, robotu yapan, onun her zaman bir adım ötesinde olan, bilgiyle donanmış, verilerle karar veren, sorgulamayı bilen, daha iyi bir gelecek için hayal kuran ve en önemlisi de bilinçli, vicdanlı ve duyguları olan akıllı insanların olduğunu sözlerine ekledi. Sabancı, insanı tüm canlılardan ayıran, en önemli unsurun duygularının farkında olması ve duygularını yönetme becerisi olduğunu aktararak, bu nedenle, herhangi bir robot ya da yapay zeka “insan bilincinin” yerine hala geçemediğini kaydetti. \ - Sabancı’dan mezunlara tavsiyeler Güler Sabancı mezunlara şu tavsilerde bulundu: "İnsan gibi robotların yapıldığı dönemde, robot gibi insan olmamalısınız. Duygularınız, düşünce ve muhakemenizin ayrılmaz bir parçası olmalı. Duygularınızın farkında olmalı, önem vermeli ve yönetimine özen göstermelisiniz. Unutmayın ki gelecekteki en önemli rekabet avantajlarınız, çözüm odaklı olmak, iş birliklerine açık ve yapıcı olmak, ekip çalışması yapabilmek olacaktır."

Teknolojik gelişmeler sayesinde çoğunun 100 yaşına kadar yaşayacaklarını belirten Sabancı, mezunlara buna hazırlanmalarını ve uzun dönemli planlar yapmalarını önerdi. Sabancı, mezunların sadece birden fazla işyerinde çalışmakla kalmayacaklarını, iş kolu da değiştireceklerini, hiç eğitimini görmedikleri yeni uzmanlık alanları öğreneceklerini ifade ederek, "Böylece sürekli öğrenmenin, kendinizi yenilemenin keyfini yaşayacaksınız. Sizi başarıya ve mutluluğa götürecek olan, kendinizi yenileme ve geliştirme kapasitenizdir. Bu nedenle, üniversitenizi unutmamanızı, bağlarınızı sürekli canlı tutmanızı tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı. Güler Sabancı, insanların yalnızca sevdiği ve anlam bulduğu işte başarılı ve mutlu olduğuna dikkati çekerek, “Sadece tutkuyla ve önemli olduğuna inanılarak gidilen bir yol, keyif verir ve hedefine ulaşabilir. Öncelikle kendinizi iyi tanıyın. Yaptığınız işin hakkını verin. Odaklanın, sebat gösterin. Değişimden de korkmayın. Yeterince emek ve ısrar gösterdikten sonra aklınızı, muhakemenizi ve tüm yetkinliklerinizi kullanarak, yeni yollar seçme cesaretini de gösterin. Ben sizin hangi alanda çalışırsanız çalışın, hangi işi yaparsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza ve fark yaratacağınıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.