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Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Paçacıoğlu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Genel Sekreteri, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüsnü Paçacıoğlu, memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.77 yaşında hayata gözlerini yuman Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüsnü Paçacıoğlu için Safranbolu Dedeoğlu Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Paçacıoğlu’nun eşi Serap Paçacığlu, yakınları, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, KARDEMİR AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, LC Waikiki ortaklarından iş adamı Şefik Dizdar, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ve sevenleri katıldı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Paçacıoğlu toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Genel Sekreteri, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüsnü Paçacıoğlu, memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
77 yaşında hayata gözlerini yuman Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüsnü Paçacıoğlu için Safranbolu Dedeoğlu Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Paçacıoğlu’nun eşi Serap Paçacığlu, yakınları, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, KARDEMİR AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, LC Waikiki ortaklarından iş adamı Şefik Dizdar, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ve sevenleri katıldı. Milletvekili Şahin ve Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, Paçacıoğlu’nun eşi Serap Paçacıoğlu ve Sabancı’ya başsağlığı diledi.
Paçacıoğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Paçacıoğlu toprağa verildi

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Paçacıoğlu toprağa verildi

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Paçacıoğlu toprağa verildi

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Paçacıoğlu toprağa verildi

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