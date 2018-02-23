HABER

Şok görüntüler! Otobüs şoförüne böyle saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 15:34 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronunda, özel halk otobüsünün kalkış saatini bekleyen biri kadın iki kişi ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Yanlarındaki kanoyla otobüse binmek isteyen yolcular ile şoförün kavgası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz salı günü saat 18.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronlarında meydana geldi.

Biri kadın iki kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy seferini yapmak için bekleyen özel halk otobüsüne kanoyla binmek istedi. Otobüsün şoförü Sinan Selvi, tüm yolcuların binmesinin ardından kendilerini içeri alabileceği söyledi.

s1

KADIN YERE DÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek yolcu, şoför Sinan Selvi'ye saldırdı. Ardından karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Kavga sırasında otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın yere düştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı.

s2

OTOBÜSÜN ÖNÜNE YATTI

Kavganın ardından otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın, yere yatarak otobüsün seferine engel olmak istedi. Kadının arkadaşı tarafından ikna edilerek yattığı yerden kaldırılmasıyla olay sona erdi. Olayın ardından otobüs şoförü Sinan Selvi, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

s3

DHA

Şoföre dayak anı kameradaŞoföre dayak anı kamerada
Otobüs şoförüne dayak güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdıOtobüs şoförüne dayak güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Başkanın koruması ve şoföründen esnafa dayakBaşkanın koruması ve şoföründen esnafa dayak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen havalimanı OTOBÜS özel halk otobüsü kavga

En Çok Okunan Haberler

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

ABD'li Türkiye uzmanı Stein: İstatistiklere bakınca Türk ordusu ortalığı duman ediyor

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Okuyucu Yorumları 23 yorum
Hic inandirici gelmedi. yolcular binecekmiste en son onlari alacakmis. neden hemen alip adamin kanosunu kenara biryere koymasini saglamiyorsun? Alip kapinin agzinami koyacaksin kanoyu? Otobüs söförü kesin yalan söylüyor, kesin almayacakti.
eskiden turşu bidonunu da almıyorlardı :)
Belediye şoförleri de iyice abarttı bu aralar. Bende düğmeye geç bastığım için bilerek durakta durmadı ve bir sonraki durağa kadar götürdü. Birde haklı çıkmaya çalıştı. Belediye şoförleri gerçekten çok artist. Vatandaş parasıyla kölelik yaşıyor
@erturk3674 hemen suçlamaya başlayın. arkadaş insanlar yer bulamıyor adam kano sokuyor, çok zevkine düşkünse taksi tutup gidecek. o araçlar yük taşıma aracı değil insna taşıma aracı.
izmirde belediye arabasına pazar arabasını almıuyorlar sen otobuste kano taşımaya çalışıyorsun oldu olacak otobuste tır taşıyalım????
ORTA KAPI AÇILIR VATANDAŞDA ELİNDEKİ Nİ BOŞLUK OLAN YERE KOYAR CAM DİBİ MÜSAİT OLAN YERLER NASIL ÇOCUK ARABALARI ALINIYORSA ODA ALINMALI ADAM PATLAYICI YANICI TAŞIMIYOR VATADAŞ HAKLI YAA HER KEZE YASAK OLMALI YADA SERBEST KEYFİ UYGULAMA YAPAN ŞÖFÖR ÇOK VAR ÇOK
istediği yapılmayan herkes anımda kaba kuvvete başvuruyor yazık bu memlekete ne hale geldik kimsede sevgi saygı anlayış yok trafiğe çıkan herkes karşısındakini yok etmeye çalışan bir gladyatör olmuş sanki
kano ile geldiysen otobüsle değil taksi veya kamyonet ile gideceksin entel dantel hareketler
Entel Dantel takiliyorsan kanonu Akbil ile değil taksi ile götüreceksin
her boka para buluyor kanoyu almıs para bulmus da otobüse niye biniyor taksiile gitsin toplu taşıma aracı bu insanlar için kargo arabası değil haklı şöför
@zeren_cihan KANOYA PARASI YETMİŞ NE YANİ İLLA ZENGİNLER Mİ HER ŞEYİ YAŞAYACAK. BİZİM GİBİ GALİBAN OLANLAR KANO PARASI YETMİŞTİR. ODA TAKSİTLE! ANLAYANA.
Otobüs şöförü tahrik ediyor ellerine sağlık adamın ha delikanlı o levyeyi adama yedirirler
O levyeyi adama yedirirler delikanlıysan levye çıkarmıycan yüreksiz
Şöför tahrik etmiş yolcu haklı
söför zaten kavgaya hazırmış levyeyi nerden cıkartıyor baksanıza.?
otobüs şöförü bildiğin hanzo..
kano içinde akbil basılmasını istediyse, tartışıp kavga etmişlerdir :)
hahahhah yetersiz bakiye baktı kavga var aradan sıyrıldı:):):):)
şuanda o bahsedilen duraktayım.bu durak 10 metre ön tarafta idi ve buraya taşınınca yığılmalar olmaya başladı.kim neden değiştirdi bu durak yerini bilmiyorum ama hiç iyi olmadı
Bunlarda yürek yok hemen levye sopa telefona sarılıp adam çağırma teke tekte fos
akbil basmadan gecenler oldu sofor bey isine bak bi
İnsanlar 2er 3er büyük çanta ile uçaklardan inip otobüsler ile evlerine gitmeye çalışıyor. Kanoyu nereye sokacak otobüste sanki yer kalıyor da herkes acele ediyor. Taksi "kaynıyor" orası ver parasını atsın seni ve kanoyu eve.
HUCUUMMMMMM !!! GÜÇLÜ OLAN KAZANSIN !! :) :)
Diğer Haberler
Ölen kişinin yakınlarını taklit edip, ağıtlarıyla alay eden sağlıkçılara soruşturma

Ölen kişinin yakınlarını taklit edip, ağıtlarıyla alay eden sağlıkçılara soruşturma

Pendik'te koca dehşeti: Eşi, Baldızı ve üvey oğlunu yaralayan koca intihar etti(Ek Bilgilerle)

Pendik'te koca dehşeti: Eşi, Baldızı ve üvey oğlunu yaralayan koca intihar etti(Ek Bilgilerle)

Sungurlu’da 45 bayan kursiyer sertifika aldı

Sungurlu’da 45 bayan kursiyer sertifika aldı

Oğuzeli’nde Afrin şehitleri için mevlit

Oğuzeli’nde Afrin şehitleri için mevlit

Artvin'de kamyonet otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

Artvin'de kamyonet otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

Başkale’de Zeytin Dalı Harekâtı şehitleri için mevlid okutuldu

Başkale’de Zeytin Dalı Harekâtı şehitleri için mevlid okutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.