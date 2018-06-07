Sabiha Gökçen Havalimanı yöneticilerinden TÜRSAB'a ziyaret

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA) -Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin yöneticileri Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ni (TÜRSAB) ziyaret etti.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Yönetim Kurulu Üyesi Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad ve İSG yöneticileri TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette İSG Yönetim Kurulu Üyesi Üyesi Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad’a , İSG Ticari Havacılık Direktörü Gerald Ong ve Malezya Turizm Tanıtım Ofisi Direktörü Zakaria Mohd Nani eşlik etti. Yapılan toplantıda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen yenilikler, yolcu kapasitesi, güncel veriler ve Malezya ile Türkiye arasındaki turizm faaliyetleri ele alındı.
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