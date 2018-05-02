Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10’uncu yıl kutlaması 

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı terminal işletimcisi olan İSG, 10’uncu yılını kutladı.

Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi olan İSG, 10’uncu yılını kutladı. Kutlama kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral ve ISG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Murad pasta kesti. Pasta kesme törenine üst düze yöneticiler ve çalışanlar da katıldı. 1 Mayıs 2008’de terminal işletmesini devralan İSG, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 10 yılda Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı haline getirdi. Bu süre zarfında yaklaşık 200 milyon yolcuya hizmet verildi ve Sabiha Gökçen 2009-2016 yılları arasında 7 yıl arka arkaya Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral tören sırasında yaptığı konuşmasında,” Bugün 10’ncu yılımızı kutluyoruz. 10 yıl önce bu havalimanı yılda yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet veriyordu. Bugün geldiğimiz noktada bu sene 34 milyonun üzerinde yolcuya hizmet vereceğiz. Bu da son 10 yılda havalimanını 9 kat geliştirdiğimizin işareti. Bu artış önümüzdeki yıllarda da kat ve kat artarak devam edecek. Bu büyümenin hayata geçirilmesinde en büyük hak sahibi çalışma arkadaşlarımızdır. Şahsım ve kurumum adına tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz“ dedi.



