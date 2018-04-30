Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda “Huzur Güven" denetimleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekipler tarafından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, “Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler yapıldı. İç hatlar gidiş terminalinde yapılan denetimlerde ekipler, gelen araçları durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Ekipler, araçlardan indirdikleri kişiler ile yolcuların GBT kayıtlarına baktı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Polis GBT kontrolü detayları

-Polis Üst arama detayları

-Köpek valiz arama

-Köpek Araç Arama

-Detaylar

