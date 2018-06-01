Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kişinin bagaj taşıma çantasında unuttuğu çantasının başka biri tarafından alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifine başvuran yabancı uyruklu bir kişi, içinde parasının bulunduğu çantayı kaybettiğini belirterek yardım istedi.

Bunun üzerine, şahsın taksiye bindiği noktadaki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İnceleme sonucu çantanın yolcu tarafından bagaj taşıma aracında unutulduğu, ardından başka bir şahsın çantayı alarak uzaklaştığı tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine havalimanı polisi tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

