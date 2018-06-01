HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hırsızlık güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kişinin bagaj taşıma çantasında unuttuğu çantasının başka biri tarafından alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifine başvuran yabancı uyruklu bir kişi, içinde parasının bulunduğu çantayı kaybettiğini belirterek yardım istedi.

Bunun üzerine, şahsın taksiye bindiği noktadaki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İnceleme sonucu çantanın yolcu tarafından bagaj taşıma aracında unutulduğu, ardından başka bir şahsın çantayı alarak uzaklaştığı tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine havalimanı polisi tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Arazisi iade edilen Rum, KKTC'de yaşama kararı aldıArazisi iade edilen Rum, KKTC'de yaşama kararı aldı
Kaza sanıldı, cinayet çıktı!Kaza sanıldı, cinayet çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Seçim sonucunu etkileyecek anket! AK Parti’li ve CHP’li seçmen yapılan araştırmada en az ekonomiden memnun

Seçim sonucunu etkileyecek anket! AK Parti’li ve CHP’li seçmen yapılan araştırmada en az ekonomiden memnun

Kaza sanıldı, cinayet çıktı!

Kaza sanıldı, cinayet çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.