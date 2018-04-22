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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2. pist çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

DHMİ Genel Müdürü Ocak: - "Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve kuruluşumuz arasında imzalanan protokol doğrultusunda 'Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri' işi iki etap halinde devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürü (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve DHMİ arasında imzalanan protokol doğrultusunda "Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri" işinin iki etap halinde devam ettiğini bildirdi.

Ocak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DHMİ'nin kısa zamanda başarıyla tamamladığı dünya çapında da dikkati çeken projelerden edindiği tecrübelerin farklı kuruluşlarla iş birliğinin yolunu açtığını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile proje ve yapım kontrollüğü konusunda iş birliği yaptıklarını anlatan Ocak, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve kuruluşumuz arasında imzalanan protokol doğrultusunda 'Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri' işi iki etap halinde devam ediyor. 1. etap işlerimiz 2. pistin yapılacağı yerdeki mevcut doğalgaz ve enerji nakil hatlarının deplasesi, yol bağlantılarının tünel içine alınması, ilave çevre güvenlik tel örgüsü ve yollarından oluşuyor. İş bugün itibarıyla yüzde 92 seviyelerine ulaşmış durumda. 2. etap işlerimiz ise 1. etaptaki çalışmaların belli bir seviyeye ulaşmasının ardından ihale edildi. 2. etap projesi, havalimanı uçuş trafiğini son derece rahatlatacak olan tam bağımsız 3 bin 500 metre uzunluğunda paralel bir pist, ilave paralel taksi yolları, apron, PAT sahalarının yanında yeni bir hava trafik kontrol kulesi, itfaiye binası, teknik bina gibi üstyapı işlerinden oluşuyor. Bugün gerçekleşme oranı yüzde 28 seviyelerine ulaşan işler hızlı bir şekilde devam ediyor."

Funda Ocak, hava trafik yönetimi ve havalimanı işletmeciliğinde bir dünya markası haline gelen DHMİ'nin, bunun yanı sıra mega projeleri başarıyla hayata geçiren önemli bir yatırımcı kuruluş olduğunu ifade ederek, bu alandaki bilgi ve becerilerini talep eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla paylaşmayı sürdüreceklerini vurguladı.

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DHMİ funda ocak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

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