Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafiğinde aksama

İSTANBUL (AA) - Flap arızası yaşayan FlyDubai Havayolları'na ait Dubai-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağın inişi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda kısa süreli aksama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Dubai'den kalkarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden FlyDubai uçağı iniş sırasında kanatlarında flap arızası yaşadı. Akşam saatlerinde pisti pas geçen uçak havada bir süre tur atarak yakıt azalttı. İniş sırasında itfaiye ekipleri de pistte hazır bekletildi.

Sorunsuz inen uçak, park pozisyonuna alındı. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlara ara verildiği, sorunsuz inişin ardından hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

- Flap

İnişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalara flap adı veriliyor.