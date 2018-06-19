Sabiha Gökçen Havalimanı'nı son 6 günde 569 bin yolcu kullandı

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşandı. Yetkililer 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri nedeniyle dönüşlerin bayram sonrası da devam edeceğini söyledi.
Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na akın etti. Tatil dönüşlerinin başlamasıyla birlikte havalimanında bu kez de dönüş yoğunluğu yaşandı. Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 13 Haziran Çarşamba gününden 18 Haziran Pazartesi gününe kadar Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 569 bin yolcu kullandı. Havalimanını kullanan yolcuların 380 bini iç hat, 188 bini dış hatları kullandı. 18 Haziran Pazartesi günü 106 bin yolcuya hizmet verildi. Ramazan Bayramı tatili boyunca toplam 3921 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.
Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, yolcuların 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle dönüşlerin devam ettiğini söyledi.
ABD’nin F-35 kararına sert tepki
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
ABD'de korkunç cinayet! cesedi parçalanmış halde bulundu
İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu
Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor
Mumya 100 yıl sonra gözlerini açtı! Bu iddia olay yarattı
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum