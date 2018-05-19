Sabiha Gökçen'de 19 Mayıs Coşkusu

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı?nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yolculara Türk bayrağı dağıtıldı. Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Havalimanını kullanan yolculara Türk bayrağı dağıtıldı. Gidiş katında dağıtılan Türk bayraklarına yolcular yoğun ilgi gösterdi. SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı?nın sosyal medya hesabından ?19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı? videosu yayımlandı. Duygusal paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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