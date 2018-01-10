Sabiha Gökçen'de Setur Duty Free kampanyası

İSTANBUL (AA) - Setur, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer alan Duty Free mağazası ile yurt dışına çıkan ve yurt dışından gelenlere avantajlar sunuyor.
Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free, avantajlı fiyatlarının yanı sıra çarpıcı kampanyalarıyla da müşterilerine kazançlı alışveriş imkanı sunuyor.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki "Giden Yolcu" mağazasından alışveriş yapan tüm yolcular, seyahat dönüşlerinde Sabiha Gökçen "Gelen Yolcu" mağazasında geçerli yüzde 15 indirim çeki kazanıyor.
Aynı zamanda parfüm, kozmetik ve gıdada geçerli olmak üzere, Hopi ile 400 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 paracık kampanyası devam ediyor. Kampanyadan maksimum 100 paracık kazanılabilecek.
(AA)
Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı
Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi
Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı
İran'dan sonra bir Orta Doğu ülkesi daha karıştı! Tunus'ta protesto şoku!
Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Tecavüze uğrayan kadın, yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı
Şehidin nişanlısı bunu başardı ve... 'Ben artık vatanımla evliyim'
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum