Sabiha Gökçen'de Setur Duty Free kampanyası

İSTANBUL (AA) - Setur, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer alan Duty Free mağazası ile yurt dışına çıkan ve yurt dışından gelenlere avantajlar sunuyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free, avantajlı fiyatlarının yanı sıra çarpıcı kampanyalarıyla da müşterilerine kazançlı alışveriş imkanı sunuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki "Giden Yolcu" mağazasından alışveriş yapan tüm yolcular, seyahat dönüşlerinde Sabiha Gökçen "Gelen Yolcu" mağazasında geçerli yüzde 15 indirim çeki kazanıyor.

Aynı zamanda parfüm, kozmetik ve gıdada geçerli olmak üzere, Hopi ile 400 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 paracık kampanyası devam ediyor. Kampanyadan maksimum 100 paracık kazanılabilecek.

(AA)