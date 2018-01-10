HABER

Sabiha Gökçen'de Setur Duty Free kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 52 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Setur, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer alan Duty Free mağazası ile yurt dışına çıkan ve yurt dışından gelenlere avantajlar sunuyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free, avantajlı fiyatlarının yanı sıra çarpıcı kampanyalarıyla da müşterilerine kazançlı alışveriş imkanı sunuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki "Giden Yolcu" mağazasından alışveriş yapan tüm yolcular, seyahat dönüşlerinde Sabiha Gökçen "Gelen Yolcu" mağazasında geçerli yüzde 15 indirim çeki kazanıyor.

Aynı zamanda parfüm, kozmetik ve gıdada geçerli olmak üzere, Hopi ile 400 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 paracık kampanyası devam ediyor. Kampanyadan maksimum 100 paracık kazanılabilecek.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

Özgür Özel'den fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiasına flaş soruşturma

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Ünlülerin kabusu olmuştu! 'Kaptan' yakalandı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.