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Sabiha Gökçen’den anneler günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:48 | Son Güncelleme

  - SABİHA Gökçen Uluslararası Havalimanı, sosyal medya hesaplarından “Anneler Günü” mesajı yayımladı.

Sabiha Gökçen’den anneler günü kutlaması

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - SABİHA Gökçen Uluslararası Havalimanı, sosyal medya hesaplarından “Anneler Günü” mesajı yayımladı.

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın sosyal medya hesaplarından Anneler Günü’ne özel video paylaşıldı. “Tam 10 Yıldır Anneleri Kuzularıyla Buluşturuyoruz” temalı videoda, bir annenin oğluyla buluşma anları yansıtıldı. Duygu yüklü video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(FOTOĞRAFLI)

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