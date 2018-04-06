Sabiha Gökçen'den Bursa'ya yönlendirilen uçaklar İstanbul'a hareket etti

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönlendirilen 3 yolcu uçağı, İstanbul'a hareket etti.
Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan sorun nedeniyle Bursa'daki havalimanına iniş yapan Türk Hava Yollarına ait, Dalaman-Sabiha Gökçen ve Antalya-Sabiha Gökçen seferleri ile Pegasus Hava Yollarına ait Amsterdam-Sabiha Gökçen seferini yapan yolcu uçakları, bir süre bekletildi.
Uçaklar, sorunun giderilmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere hareket etti.
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