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Sabiha Gökçen'den son bir ayda üçüncü yolcu rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 13:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda son bir aylık dönemde günlük bazda üçüncü kez yolcu rekoru kırıldı.

Sabiha Gökçen'den son bir ayda üçüncü yolcu rekoru

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda son bir aylık dönemde günlük bazda üçüncü kez yolcu rekoru kırıldı.

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 115 bin 463 kişiye ev sahipliği yaparak günlük yolcu rekorunu kırdı. Son rekor 30 Haziran'da 110 bin 806, 3 Temmuz'da 113 bin 744 yolcu olarak gerçekleşmişti. Havalimanında İniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise 695 oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Sabiha Gökçen'den son bir ayda üçüncü yolcu rekoru

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