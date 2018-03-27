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Sabıka kaydında "Arapça, Çince, Rusça" dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Arapça, Çince ve Rusça'ya çevrilmiş sabıka kaydı verilmesine başlandı

Adalet Bakanlığınca, Arapça, Çince ve Rusça dillerinde de sabıka kaydı verilmesi dönemine geçildi.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtlarının sayısının artırılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flemenkçe ile İspanyolca olmak üzere 6 dilde verilen sabıka kayıtlarına Arapça, Çince ve Rusça'ya çevrilmiş sabıka kayıtları da eklendi.

Arapça, Çince ve Rusça dillerindeki sabıka kayıtları, Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatların ardından alınabilecek. Yeni uygulamadan, adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar yararlanabilecek.

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Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Ankara sabıka kaydı

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