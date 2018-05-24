Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tek vesayet makamının millet olacağını belirterek, "Yeni dönemi tanımlamak gerekirse 'Güçlü iktidar, sürekli istikrar.' Bir kere iktidarda mutlak millet iradesi var, mutlak yüksek bir destek var. İstikrarda da güvende de aynı şekilde devam edecek." dedi.

Yıldırım, Grand Ankara Otel'de düzenlenen Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü imza töreninde katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin bir seçim dönemine girdiğini dile getiren Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin 16 yıldır Türkiye için çalıştığını, çabaladığını belirtti.

"Yaptıklarımız çok, yapamadıklarımız var. İnsanız, mutlaka eksikliklerimiz vardır. Ama bunları tamamlamak için 24 Haziran'da tekrar yetki talep ediyoruz milletimizden." diyen Yıldırım, milletin, her şeyin en güzelini bildiğini ve kararını vereceğini vurguladı.

Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin 16 yıllık başarısının arkasında güven ve istikrarın bulunduğuna işaret ederek, "Güven ve istikrar, ülkelerin hedeflerini tutturması için olmazsa olmazdır. Güven ve istikrar nasıl sağlanıyor? Bir kere vatandaş güvenecek, desteğini verecek; onu yaptıktan sonra artık istikrar kendiliğinden geliyor. Güçlü iktidarla memleketin işleri gecikmeden yerine getirilmiş oluyor. Zaman kayıplarının önüne geçilmiş oluyor." diye konuştu.