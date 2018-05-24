Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tek vesayet makamının millet olacağını belirterek, "Yeni dönemi tanımlamak gerekirse 'Güçlü iktidar, sürekli istikrar.' Bir kere iktidarda mutlak millet iradesi var, mutlak yüksek bir destek var. İstikrarda da güvende de aynı şekilde devam edecek." dedi.
Yıldırım, Grand Ankara Otel'de düzenlenen Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü imza töreninde katılımcılara hitap etti.
Türkiye'nin bir seçim dönemine girdiğini dile getiren Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin 16 yıldır Türkiye için çalıştığını, çabaladığını belirtti.
"Yaptıklarımız çok, yapamadıklarımız var. İnsanız, mutlaka eksikliklerimiz vardır. Ama bunları tamamlamak için 24 Haziran'da tekrar yetki talep ediyoruz milletimizden." diyen Yıldırım, milletin, her şeyin en güzelini bildiğini ve kararını vereceğini vurguladı.
Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin 16 yıllık başarısının arkasında güven ve istikrarın bulunduğuna işaret ederek, "Güven ve istikrar, ülkelerin hedeflerini tutturması için olmazsa olmazdır. Güven ve istikrar nasıl sağlanıyor? Bir kere vatandaş güvenecek, desteğini verecek; onu yaptıktan sonra artık istikrar kendiliğinden geliyor. Güçlü iktidarla memleketin işleri gecikmeden yerine getirilmiş oluyor. Zaman kayıplarının önüne geçilmiş oluyor." diye konuştu.
AK Parti hükümetleri döneminde güven ve istikrarın bulunduğunu ama vesayet alışkanlıklarına da 15 yıl içerisinde çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:
"2007'de cumhurbaşkanı seçiminden başladı, arkasından iktidardaki partiye kapatma davası açıldı. Demokrasi adına utanç verici bir şey. Kimsenin anlayamadığı bir şey. Onu geçtik bu sefer yargı darbesiyle karşı karşıya kaldık. Onu geçtik, Türkiye ekonomik şartlarda 100 yılın en iyi noktasına gelmişti. Mayıs 2013, faizler yüzde 4,6'ya kadar gerilemiş, enflasyon yüzde 5'lere inmiş, Gezi olayları ve ondan sonra yaşadığımız süreçler ve nihayet 15 Temmuz darbe kalkışması, bizi bu yönetim sistemimiz hakkında yeni baştan düşünmeye sevk etti. Sürekli biz önümüzü arkamızı kontrol ederek mi iş yapacağız? Nereden ne darbe yiyeceğimizi düşünerek mi iş yapacağız? 'Bu sürdürülebilir bir şey değil' dedik ve parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören, 94 yıllık yönetişim sistemini değiştiren bir karar verdik. Anayasa değişikliğini yaptık. 16 Nisan 2017'de de vatandaşlarımız bu değişikliğe olur verdi."
Başbakan Yıldırım, şimdi bu değişikliğin öngördüğü uygulamayı sağlayacak ilk seçimin 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini anımsatarak, ülkeyi gelecek 5 yıl için yönetecek kadroların sandıkta belli olmasının önemine işaret etti.
Geçmişte milletvekili seçimlerinin ardından yaşanan yönetimin belirlenmesi süreçlerine dikkati geçen Yıldırım, "Bunlara artık ihtiyaç kalmayacak. Vatandaş, 'Yetkiyi filancaya verdim' diye bir cumhurbaşkanı seçecek. Yüzde 50 üstünde de seçimini yapacak. Aynı zamanda, aynı gün, kendini illerinde, ilçelerinde, köylerinde temsil edecek vekillerini de seçecek. Dolayısıyla yasama ve yürütme aynı günde millet iradesiyle belli olacak." diye konuştu.
- "Millet yetkiyi verecek"
Vesayet riskinin ortadan kalkacağını, tek vesayet makamının millet olacağını vurgulayan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:
"Millet yetkiyi verecek, sonra da isterse işler yürümezse tekrar yetkiyi verdiği gibi alacak. Yeni dönemi tanımlamak gerekirse güçlü iktidar, sürekli istikrar. Bir kere iktidarda mutlak millet iradesi var, mutlak yüksek bir destek var. İstikrarda da güvende de aynı şekilde devam edecek. Türkiye gelecek dönem hedeflerini daha kararlı bir şekilde bu yeni sistemde gerçekleştirecek. Şüphesiz kararı verecek milletimizdir. Biz rahatız, 15 yıllık dolu dolu hizmetlerle milletimizin karşısına gidiyoruz. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmete dönüştürerek bugünlere geldik. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadan bu günlere geldik. Şimdi artık Türkiye'in 100. yıl hedeflerini tamamlama sürecidir. Şimdi vakit, Türkiye vaktidir."
- Törenden notlar
Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü'ne, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (Telkoder) Başkanı Yusuf Ata, Vodafone CEO'su Colman Deegan, Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ve Türk Telekom CEO'su Paul Doany katıldı.
Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması, Başbakan Yıldırım ve Bakan Arslan'ın katılımıyla Türksat, Vodafone, Türk Telekom, Türkcell ve Telkoder tarafından imzalandı.
(Bitti)
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