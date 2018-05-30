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"Sabri Ülker Bilim Ödülü"nün kazananı bu yıl MIT'den

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

Sabri Ülker Vakfı’nın akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle hayata geçirdiği "Sabri Ülker Bilim Ödülü"nün kazananı bu yıl, "Hastalıklarda Kök Hücrelerin Diyetle Kontrolü" başlıklı projesiyle Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz oldu - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ülker: - "İnşallah yakın bir sürede Türkiye'de benzer bir merkezin Türk bilim insanlarının öncülüğünde kurulmasını arzu ediyoruz. Bu konuda girişimlere başladık"

İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Vakfı’nın akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle hayata geçirdiği "Sabri Ülker Bilim Ödülü"nün kazananı bu yıl, "Hastalıklarda Kök Hücrelerin Diyetle Kontrolü" başlıklı projesiyle Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz oldu.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türk gıda dünyasının duayen ismi Sabri Ülker’in anısına kurulan Sabri Ülker Vakfı’nın her yıl verdiği "Sabri Ülker Bilim Ödülü"nün kazananı belirlendi.

Ödülün kazananı Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz oldu. Yılmaz’a ödülü, Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde, Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen "II. Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu"nda, Harvard Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mark Elliott ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker tarafından verildi.

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- "Bilimin gelişmesine desteğimiz artarak devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding olarak bilime destek vermenin ve bilimsel çalışmalara kaynak ayırmanın önemine inandıklarını belirterek, "Toplum sağlığının geleceği için üzerimize düşen bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede hem Sabri Ülker Vakfı hem Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi bizim için çok değerli. Sabri Ülker Vakfı, toplumu bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak, bilinçlendirmek için çalışıyor. Bunun için pek çoğu alanında ilk olan önemli projelere imza atıyor." ifadelerini kullandı.

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi'nin toplum, dünya ve ortak gelecek için bilim dünyasında yankılar uyandıran çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Ülker, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmaların bir Türk bilim insanının liderliğinde yürütülmesi de hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı… Ayrıca, Türkiye ve diğer ülkelerdeki en iyi kurumlardan seçilen genç akademisyenlere burs imkanı sağlayarak onların Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nde araştırma projelerinde görev almasına, kariyer gelişim programlarına katılmalarına destek oluyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizde de bilimsel verimliliğin artırılması için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. İnsanlığa hizmet için bilimin gelişmesine desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Harvard ile beraber gerçekleştirdiğimiz ve çok başarılı sonuçlarını aldığımız bu iş birliğinin ardından inşallah yakın bir sürede Türkiye’de benzer bir merkezin Türk bilim insanlarının öncülüğünde kurulmasını arzu ediyoruz. Bu konuda girişimlere başladık."

Harvard Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mark Elliott da Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’ne yaptığı katkılarından dolayı Yıldız Holding’e teşekkür ederek, "Evrensel bilimin gelişimi için lider kurum ve kuruluşlarla iş birliği çok büyük önem taşıyor. Geleceği öngörebilen, bilime yatırımı önemseyen Ülker ailesinin kıymetli bir Türk bilim insanını evrensel bir bilim kurumunda destekliyor olması gelecek için umut verici." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Ülkemizde önemli bir boşluğu dolduruyoruz"

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ise Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nde kronik ve metabolik hastalıkların altında yatan mekanizmaları anlamak ve toplum sağlığına yönelik tehditlerle mücadele için yeni tedavi yollarını belirlemek amacıyla bilimsel araştırmalar yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genç araştırmacılara da destek vererek araştırmalarını hayata geçirme, dünyanın en önemli bilim insanlarıyla çalışma ve iş birliği olanağı yapma fırsatı da sunuyoruz. Bu çerçevede merkezimiz, yeni bilim insanlarının yetişmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Metabolizma araştırmaları konusunda yeni ufuklar açacak çok sayıda doktora sonrası burslu araştırmacının ve farklı ülkelerden stajyerlerin metabolizma alanındaki eğitim faaliyetlerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş da "Özellikle sağlık ve beslenme alanında yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 'Bilim Bunu Konuşuyor' platformu ile sağlık ve beslenmeyle ilgili gündemdeki konuları, bilimsel ve en güncel bilgileri tarafsız bir yorum ve anlaşılır bir dille kamuoyuyla paylaşarak gündeme taşıyoruz. Bu platformda topluma taşıdığımız bilimsel bilgiyi başta Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi olmak üzere, uluslararası referans kabul edilen iş birliklerimiz aracılığıyla sağlıyor ve ülkemizde önemli bir boşluğu dolduruyoruz." ifadelerini kullandı.

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- Nrf1 molekülü, karaciğer dokusu yağlanmasını ve hasarını önlüyor

Verilen bilgiye göre, Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nde, Kasım 2017'de hücrelerde bulunan Nrf1 molekülü ve bu molekülün karaciğerdeki önemli fonksiyonu keşfedilmişti. "Metabolik koruyucu" adı verilen Nrf1 molekülü, hücrede kolesterol seviyelerini güvenli bir aralıkta tutarak bu şekilde karaciğer dokusu yağlanmasını ve hasarını önlüyor. Bu keşfin ardından devam eden çalışmalarda ise Nrf1 molekülünün kahverengi yağ hücrelerinin görevini sağlıklı bir şekilde yürütmesinde de kilit bir rol oynadığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
mit Ömer Yılmaz Sabri Ülker Vakfı Yıldız Holding

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