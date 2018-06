Sabri Ülker Vakfı toplum sağlığı için araştırma merkezi kuruyor

İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Vakfı'nın Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplum sağlığının geliştirilmesi ve metabolik hastalıkların önlenmesi için çalışmalar yapacak.

Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, toplum sağlığının geleceği ve metabolik hastalıkların önlenmesi için Marmara Üniversitesi ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Arat, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ülker ve Vakıf Genel Müdürü Begüm Mutuş’un katıldığı törende imzalanan protokol ile Marmara Üniversitesi Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk adımları atıldı.

Prof. Dr. Emin Arat, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de büyük önem arz eden bir iş birliği çalışmasının ilk adımını attıklarını belirterek, ülkenin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi ile Sabri Ülker Vakfı arasında kapsamlı bir iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de gıda sanayisinin öncüsü olan vizyoner ve hayırsever iş adamı merhum Sabri Ülker’in adını yaşatacak olan Marmara Üniversitesi Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurduklarını anlatan Arat, "Merhum Sabri Ülker, Türk insanının damak zevkine hitap eden en lezzetli mamullerin üretilmesine bir ömür vakfetmiştir. Kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz. Merhum Sabri Ülker’in adı bugün ülkemizin her yanına dağılmış sayısız hayır eserinin yanı sıra her eve, her aileye, her bireye ve her çocuğa mutluluk veren lezzetlerde yaşamıştır." ifadelerini kullandı.