Sabuncubeli Tüneli açıldı

İZMİR (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'de bugün açılışı yapılan ve temeli atılan projelerin bedelinin 1 milyar 550 milyon lira olduğunu söyledi.
Arslan, Başbakan Binali Yıldırım ile İzmir-Manisa karayolunda yapımı tamamlanan Sabuncubeli Tüneli açılış ile bazı tesislerin temel atma törenine katıldı.
Ferhat'ın Şirin'e olan aşkı için dağları delmeyi başarıp başaramadığının bilinmediğini aktaran Bakan Arslan, "Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilip sizlere hizmetkarlık yolunda dağları delen Sayın Başbakanımızı Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde başlattığı bir tüneli şimdi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Sabuncubeli Tüneli, Egelilere, İzmirlilere, Manisalılara hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Tünelin yanı sıra Torbalı-Bayandır arası 48 kilometrelik bölünmüş yolun, Bergama ve Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan kavşakların açılışını yapacaklarını bildiren Arslan, İZBAN ve yük trenlerinin hizmet vereceği demiryolu projesinin de temelini attıklarını hatırlattı.
Tüm açılışların hayırlı olmasını dileyen Arslan, "Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı ve bu akşam açacağımız projelerin bedeli 722 milyon lira. Demiryolu projemizde 830 milyon lira. Dolayısıyla İzmir'de bugün açılışı yapılan ve temeli atılan projelerin bedelinin 1 milyar 550 milyon lira. Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza himayelerinden dolayı müteşekkiriz." diye konuştu.
Arslan, projelerde emeği geçenlere de teşekkür etti.
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın
Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı
Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı
ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı
Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...