Sabuncubeli Tüneli açıldı

İZMİR (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'de bugün açılışı yapılan ve temeli atılan projelerin bedelinin 1 milyar 550 milyon lira olduğunu söyledi.

Arslan, Başbakan Binali Yıldırım ile İzmir-Manisa karayolunda yapımı tamamlanan Sabuncubeli Tüneli açılış ile bazı tesislerin temel atma törenine katıldı.

Ferhat'ın Şirin'e olan aşkı için dağları delmeyi başarıp başaramadığının bilinmediğini aktaran Bakan Arslan, "Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilip sizlere hizmetkarlık yolunda dağları delen Sayın Başbakanımızı Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde başlattığı bir tüneli şimdi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Sabuncubeli Tüneli, Egelilere, İzmirlilere, Manisalılara hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Tünelin yanı sıra Torbalı-Bayandır arası 48 kilometrelik bölünmüş yolun, Bergama ve Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan kavşakların açılışını yapacaklarını bildiren Arslan, İZBAN ve yük trenlerinin hizmet vereceği demiryolu projesinin de temelini attıklarını hatırlattı.

Tüm açılışların hayırlı olmasını dileyen Arslan, "Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı ve bu akşam açacağımız projelerin bedeli 722 milyon lira. Demiryolu projemizde 830 milyon lira. Dolayısıyla İzmir'de bugün açılışı yapılan ve temeli atılan projelerin bedelinin 1 milyar 550 milyon lira. Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza himayelerinden dolayı müteşekkiriz." diye konuştu.

Arslan, projelerde emeği geçenlere de teşekkür etti.

