HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sabuncubeli Tüneli bayrama hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri'nde sona gelindi.

Sabuncubeli Tüneli bayrama hazır

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri'nde sona gelindi. Bayrama yetiştirilecek olan tünelleri, Başbakan Binali Yıldırım hizmete açacak, geçiş ücretsiz olacak.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir'den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında projeye yap-işlet-devret modeliyle başlandı. Ancak daha sonra tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldı. Projedeki 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projenin bitirilmesiyle Sabuncubeli'ndeki yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'a inerken, 14 viraj da ortadan kalktı. 9 Eylül 2017 tarihinde iki ucu birleştirilen tüneller, artık son düzenlemelerin yapılmasının ardından 11 Haziran 2018 tarihinde, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kullanıma açılacak. Sabuncubeli Tünelleri'nde açılış sırasında tünel içinde yaklaşık 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak.
Ramazan Bayramı'nda kullanılacak olan tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişler ücretsiz olacak.

FOTOĞRAFLI

Sabuncubeli Tüneli bayrama hazırSabuncubeli Tüneli bayrama hazırSabuncubeli Tüneli bayrama hazırSabuncubeli Tüneli bayrama hazır

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniğiSon dakika! Esenyurt'ta bomba paniği
Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şokMeral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.