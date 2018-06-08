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Saç kurutma makinesi bu hale getirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Eskişehir'de evinin banyosunda fişe taktığı saç kurutla makinesini çalıştıran öğretmen İbrahim Akdemir, gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Akdemir'in yakınları, eve yakın mesafede doğal gaz borusunun kanalizasyon borusuyla yanyana döşendiğini, sızan gazın kanalizasyondan evin tuvalet ve banyosuna kadar gelerek burada biriktiğini, saç kurutma makinesinin çalışmasıyla da patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Saç kurutma makinesi bu hale getirdi!

Olay, 1 Haziran'da daha önce merkeze bağlı köy olan Karagözler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli, 3 çocuk babası İbrahim Akdemir, dubleks evinin ikinci kat banyosunda sabah saatlerinde saçlarını kurutmak için prize saç kurutma makinesinin fişini taktı. Akdemir'in saç kurutma makinesini çalıştırmasıyla birlikte büyük bir patlama oldu. İbrahim Akdemir patlamada ağır yaralanırken evde hasar oluştu. Olay sırasında evin yatak odasında bulunan İbrahim Akdemir'in eşi ve çocukları ise yara almadan kurtuldu. Akdemir, 112 ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

"DOĞALGAZDAN KAYNAKLANDIĞINI KENDİ MÜDÜRLERİ İTİRAF ETTİ"

İbrahim Akdemir'in kardeşi Mehmet Akdemir, patlamanın doğal gaz sızıntından kaynaklandığı öne sürdü. Mehmet Akdemir şu iddialarda bulundu:

"Kardeşim sabah okuluna gitmeden önce saçını yıkamak için banyoya geriyor. Banyoda saç kurutma makinesini çalıştırırken aniden bir patlama oluyor. Patlamanın şiddetiyle banyonun kapısı, karşı odadaki pencereler yerinden sökülüyor. Çocukları da vardı. Allah'tan onların yan odada, duvar arkasında olması kurtulmalarını sağlıyor. Kardeşimde ciddi yanıklar var. Yüzünde, ellerinde. Biz patlamadan sonra gerek doğal gaz şirketini aradık. Başlangıçta bunun bir metan gazı patlaması olduğunu söylediler. Ekipleri bir hafta boyunca hiç buradan ayrılmadı. Sürekli araştırma yaptılar. En sonunda bunun doğalgazdan kaynaklandığını kendi müdürleri itiraf etti. Olay da şöyle gerçekleşmiş, çok da büyük hatalar var bu işin içerisinde. Kanalizasyon borularıyla doğal gaz boruları yan yana döşenmiş. Bu çok büyük bir risk arz ediyor. Kazılar sonrası bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunun sonucunda herhalde doğal gaz borusu patlıyor evin yaklaşık 500-600 metre aşağısında. Asfaltın altında olduğu için kanalizasyona sızıyor. Bunlar rutin kontrol edilmesi gerekirken, bunlar yapılmamış zaten. Kanalizasyon kanalından da gaz eve geliyor, burada da birikiyor. Banyoda da patlama meydana geliyor. Hepsinden şikayetçi olacağız. Burada bir aile yok olabilirdi. Allah korusun banyonun kapısı geceden açık olsa içeriye doğalgaz sızacak ve burada eşi, kendisi ve çocuklarının hayatına mal olacaktı."

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri, olayla ilgili araştırma ve soruşturmanın sürdüğünü belirtirti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir saç kurutma makinesi patlama

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