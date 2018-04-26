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Saçaklı Mahallesi’ne taziye evi müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi’ne de taziye evi yapılıyor.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu tarafından her mahalleye bir sosyal tesis hedefi ile başlayan taziye evi inşaatları Saçaklı Mahallesinde devam ediyor.

Saçaklı Mahallesi’ne taziye evi müjdesi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi’ne de taziye evi yapılıyor.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu tarafından her mahalleye bir sosyal tesis hedefi ile başlayan taziye evi inşaatları Saçaklı Mahallesinde devam ediyor. Mahallelinin ihtiyacına göre şekillenen ve hızla yapımı süren taziye evinin kısa sürüde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.
Saçaklı Mahallesi’nde yapılan taziye evinin toplam inşaat alanı 361 metrekareden oluşuyor. 180.50 metrekare alana inşa edilen taziye evi zemin artı bir kat olarak yapılıyor. Zemin katı bay ve bayan taziye evi olacak olan tesisin birinci katında ise kurs sınıfları oluşturulacak.
"Taziye evlerimizin sayısını 200’e çıkartacağız"
Saçaklı Mahallesi’ne yaptırılan taziye evinin hızla yükseldiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Göreve geldiğimizde Şahinbey İlçesi’nde maalesef taziye evi yoktu. Bizde bunun büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük ve şu anda 131 tane aktif taziye evimiz bulunuyor. Yaklaşık 50-60 tane de inşaatı devam eden taziye evimiz bulunuyor. İnşallah bu yılsonuna kadar da taziye evlerimizin sayısını 200’e tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle ihtiyaç olan her yerde taziye evimiz olacak. Saçaklı Mahallemizde bizlerin taziye evi yapmak istediğimiz mahallerden bir tanesiydi. Maalesef boş alan olmadığı için, taziye evi yapımını uzun bir araştırmadan sonra belirledik ve bir evi kamulaştırarak yıktık. Yapılan plan tadilatıyla buraya güzel bir tesisi kazandırıyoruz. Şu anda inşaatımız son aşamada en kısa süre içerisini de tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Saçaklı Mahallesi’ne taziye evi müjdesi

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