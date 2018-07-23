Saçı go-kart aracının lastiğine dolanan genç kız hayati tehlikeyi atlattı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'a gelen Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, go-kart kazası nedeniyle hastanede tedavi gören Türkmenistan vatandaşı Nurjemal Annalyyeva'ya (22) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yoğun bakım ünitesinden çıkarılan genç kızın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Olay, 4 gün önce İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva, arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistine gitti. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Genç kız, başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyeva, ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kız, hemen ameliyata alındı. Annalyyeva, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2 gün kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatmasının ardından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümündeki servise alındı.

Yaşanan olay nedeniyle Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev da bugün Samsun'a geldi. Amanlyev, ilk olarak Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Kaymak, "Türkmenistan Büyükelçimiz malum elim bir kazadan dolayı şehrimize gelmiş bulunmakta. Gerçekten kızımız için çok üzüldük. Fakültemizde genç kızımız için gereken en iyi şekilde yapılıyor. Meydana gelen kazadan sonra pist kapatıldı ve gerekli çalışmalar yapılıyor. Bir yerde herhangi bir ihmal varsa gereken neyse yapılacaktır. Biz de valilik olarak konunun yakından takipçisiyiz" diye konuştu.

Ardından Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, Vali Kaymak ile birlikte genç kızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarete OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de eşlik etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.