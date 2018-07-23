Saçları go-kart aracının lastiğine dolanan kadının yaralanması

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev, go-kart kazasında yaralanan vatandaşını ziyaret etti.
Amanlyev, go-kart kazasında saçının lastiğe dolanması sonucu yaralanan Nurjemal Annalyyeva'yı tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Büyükelçi Amanlyev, daha sonra Vali Osman Kaymak tarafından makamında kabul edildi.
Amanlyev, burada yaptığı açıklamada, Türkmenistan vatandaşı üniversiteli kızın Samsun'da bir kazada yaralanmış olmasını üzüntüyle duyduklarını belirterek, "Büyükelçiliğimiz tarafından bu olayı geçtiğimiz cuma gününden itibaren takip ediyoruz. Bu çerçevede büyükelçilik personeli olarak kızımıza geçmiş olsun demek ve sağlık durumunu yerinde görmek için şehrinizi ziyarete geldik. Bugün bizleri kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
Amanlyev, vatandaşlarının tedavisinde gerekli hassasiyeti gösteren yetkililere de teşekkür etti.
Vali Kaymak da Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva'nın ameliyat edildiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Valilik olarak konunun takipçisi olduklarını aktaran Kaymak, şunları kaydetti:
"Devletimiz kızımızla ilgili yapılacak olan her şeyi yapmaktadır. O an hemen hastaneye kaldırılmıştır. Go-kart pisti o gün kapatılmıştır. Kızımıza anında müdahale yapılarak ameliyata alınmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye'nin sayılı sağlık kuruluşlarından birisidir. İnşallah daha başka kazalar yaşanmaz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açılmıştır. Biz de valilik olarak konunun yakından takipçisi olacağız. Bilgi alındıkça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Size ve kızımıza geçmiş olsun diyorum."
Samsun'da dört gün önce Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarışan Annalyyeva'nın, saçlarının aracın lastiğine dolanması sonucu kafa derisinde hasar oluşmuştu. Yaralı kadın, Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınmıştı.
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