Saçları go-kart aracının lastiğine dolanan kadının yaralanması

Amanlyev, burada yaptığı açıklamada, Türkmenistan vatandaşı üniversiteli kızın Samsun'da bir kazada yaralanmış olmasını üzüntüyle duyduklarını belirterek, "Büyükelçiliğimiz tarafından bu olayı geçtiğimiz cuma gününden itibaren takip ediyoruz. Bu çerçevede büyükelçilik personeli olarak kızımıza geçmiş olsun demek ve sağlık durumunu yerinde görmek için şehrinizi ziyarete geldik. Bugün bizleri kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Valilik olarak konunun takipçisi olduklarını aktaran Kaymak, şunları kaydetti:

"Devletimiz kızımızla ilgili yapılacak olan her şeyi yapmaktadır. O an hemen hastaneye kaldırılmıştır. Go-kart pisti o gün kapatılmıştır. Kızımıza anında müdahale yapılarak ameliyata alınmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye'nin sayılı sağlık kuruluşlarından birisidir. İnşallah daha başka kazalar yaşanmaz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açılmıştır. Biz de valilik olarak konunun yakından takipçisi olacağız. Bilgi alındıkça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Size ve kızımıza geçmiş olsun diyorum."

Samsun'da dört gün önce Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarışan Annalyyeva'nın, saçlarının aracın lastiğine dolanması sonucu kafa derisinde hasar oluşmuştu. Yaralı kadın, Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

