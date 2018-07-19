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Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde, saçları go-kart aracının lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı. Saç derisi yüzülen kadın ameliyata alındı.

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva'nın (22) saçları, Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı.

SAÇ DERİSİ YÜZÜLDÜ

Saçlarının kopması ve saç derisinin yüzülmesi ağır yaralanan Annalyyeva, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

OMÜ Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Nurjemal Annalyyeva, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun ilkadım Go-kart Kaza

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