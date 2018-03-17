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Sadaka taşı projesi TÜBİTAK’ta finale kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışmasında, Eskişehir’den Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ’Bir nezaket abidesi, Sadaka taşı Odunpazarı örneği’ projesi 1’inci olarak finale kaldı.TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni Uludağ Üniversitesinde yapıldı.

Sadaka taşı projesi TÜBİTAK’ta finale kaldı

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışmasında, Eskişehir’den Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ’Bir nezaket abidesi, Sadaka taşı Odunpazarı örneği’ projesi 1’inci olarak finale kaldı.
TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni Uludağ Üniversitesinde yapıldı. 12 kategoride toplam 100 projenin değerlendirildiği yarışmada birinciliği elde eden öğrenciler Mayıs ayında Ankara’da yapılacak olan final töreninde yer almaya hak kazandı. Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi gençleri, yarışmada sergilenen 3 projeden finalde 1 birincilik, 1 ikincilik derecesi aldı. Tarih alanında 1’inci olan ‘Bir nezaket abidesi, Sadaka taşı Odunpazarı örneği’ Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.
Ayrıca ikinci olan proje ise, Eskişehir’in unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ‘Sorkun Çömleği’ oldu.

Sadaka taşı projesi TÜBİTAK’ta finale kaldı

Sadaka taşı projesi TÜBİTAK’ta finale kaldı

Sadaka taşı projesi TÜBİTAK’ta finale kaldı

Sadaka taşı projesi TÜBİTAK’ta finale kaldı

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