Sadakataşı Derneği'nden Doğu Guta için yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Suriye rejimi tarafından ablukaya alınan ve üç gündür yoğun bombardımana tutulan Doğu Guta için acil yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta bölgesinin yıllardır Esed rejimi tarafından abluka altında tutulduğu belirtildi.

Rejim ve destekçileri tarafından iki gündür yaşanan ağır bombardıman sonucu bölgede 250 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, son 3 ayda ise bölgede rejim tarafından 750’den fazla sivilin öldürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Soykırımın yaşandığı bölgede, insani kriz derinleşmiş durumda, çoğu çocuk ve hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Sadakataşı Derneği 'Doğu Guta’ya sahip çık' çağrısı ile bölge için acil yardım çağrısı başlattı. Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Doğu Guta yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden Suriye yazarak 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir."