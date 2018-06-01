Sadakataşı Derneğinden Gazze'de 350 yetime iftar yemeği

Gazze'deki Toplumsal Gelişim Öncüleri Derneği, Sadakataşı Derneği'nin finansmanıyla 350 Filistinli yetime iftar yemeği verdi.

Toplumsal Gelişim Öncüleri Derneği Başkanı Rebah Behiyt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadakataşı Derneği'nin finansmanıyla düzenlenen bu iftar yemeğinin, Türkiye'nin Filistin halkına yönelik desteği ve Gazze'deki yetimlerin sıkıntılarının hafifletilmesi bağlamında verildiğini dile getirdi.

Filistin Sosyal İşler Bakanlığının verilerine göre, Gazze'de İsrail'in saldırılarında anne ve babasını kaybeden yaklaşık 20 bin öksüz ve yetim çocuk bulunuyor. Türkiye'den çok sayıda yardım derneği Gazze'dekilerin yaralarını sarmak için faaliyet gösteriyor.

