Sadakataşı Derneği'nden Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'da iftar

KUDÜS (AA) - Sadakataşı Derneği'nin Kadir Gecesi münasebetiyle Mescid-i Aksa'da kurduğu iftar sofrasında, binlerce Filistinli orucunu açtı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda Sadakataşı Derneği tarafından Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla binlerce kişilik iftar sofrası kuruldu.
Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan çalışmalarına "Paylaşmak Bize Yakışır" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün kurulan iftar sofrasında 10 bin kişinin orucunu açtığını ifade etti.
Ramazan boyunca Sadakataşı Derneği olarak Kudüs'te 25 bin kişiye iftar, 500 aileye kumanya, 100 ihtiyaç sahibi Filistinli aileye nakdi yardım ve 100 yetim çocuğa bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştireceklerini vurgulayan Tunç, bayram sabahına kadar dernek olarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
Sadakataşı Derneği, "Paylaşmak bize yakışır" sloganıyla yardım kampanyası başlatmıştı.
Türkiye dahil 21 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibine yardım eli uzatmayı planlayan dernek, ramazan ayı boyunca binlerce Müslümanın katılımıyla gelenekselleşen Mescid-i Aksa avlusundaki iftar organizasyonunu da sürdürmeye devam ediyor.
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