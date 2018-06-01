Sadakataşı Derneğinden Mescid-i Aksa'da dev iftar

KUDÜS (AA) - Sadakataşı Derneği, ramazanın üçüncü cumasında Mescid-i Aksa'da kurduğu iftar sofrasında, binlerce Filistinli orucunu açtı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda Sadakataşı Derneği tarafından Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla binlerce kişilik iftar sofrası kuruldu.
Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan çalışmalarına "Paylaşmak Bize Yakışır" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, "7 yıl önce Mescid-i Aksa avlusuna kurduğumuz gölgelik projesiyle başlayan çalışmalarımız o zamandan beri aralıksız devam etmektedir." dedi.
Ramazan boyunca Sadakataşı derneği olarak Kudüs'te 21 bin kişiye iftar, 500 aileye kumanya ve 100 yetim çocuğa bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştireceklerini vurgulayan Erbaş, "Kanayan yaramız olan Kudüs ve Filistin'i bundan sonra da yalnız bırakmayacağız, sadece ramazan aylarında değil yıl boyunca da sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erbaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü, Pamukkale Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Berlin Sultan Ahmet Camii ve Türkiye'den bağışçıların destekleriyle Filistin'e yardım gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Ramazanın üçüncü cuması Mescid-i Aksa'da kurduğumuz bu iftar sofrasında binlerce Filistinli kardeşimizle oruç açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.
Sadakataşı Derneği, "Bu ramazanda paylaşmak bize yakışır" sloganıyla yardım kampanyası başlatmıştı.
Türkiye dahil 21 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibine yardım eli uzatmayı planlayan dernek, ramazan ayı boyunca binlerce Müslümanın katılımıyla gelenekselleşen Mescid-i Aksa avlusundaki iftar organizasyonu sürdürmeye devam ediyor.
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