Sadakataşı Derneğinden Mescid-i Aksa'da dev iftar

KUDÜS (AA) - Sadakataşı Derneği, ramazanın üçüncü cumasında Mescid-i Aksa'da kurduğu iftar sofrasında, binlerce Filistinli orucunu açtı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda Sadakataşı Derneği tarafından Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla binlerce kişilik iftar sofrası kuruldu.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan çalışmalarına "Paylaşmak Bize Yakışır" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, "7 yıl önce Mescid-i Aksa avlusuna kurduğumuz gölgelik projesiyle başlayan çalışmalarımız o zamandan beri aralıksız devam etmektedir." dedi.

Ramazan boyunca Sadakataşı derneği olarak Kudüs'te 21 bin kişiye iftar, 500 aileye kumanya ve 100 yetim çocuğa bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştireceklerini vurgulayan Erbaş, "Kanayan yaramız olan Kudüs ve Filistin'i bundan sonra da yalnız bırakmayacağız, sadece ramazan aylarında değil yıl boyunca da sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.