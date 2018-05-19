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Sadakataşı Derneği'nden Mescid-i Aksa'da iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

Dernek, İsrail işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa avlusunda ramazan ayı boyunca iftar programları düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa avlusunda ramazan ayı boyunca iftar programları gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa avlusunda her yıl düzenli olarak iftar sofraları kuran Sadakataşı Derneği'nin bu yılki iftar organizasyonlarına başladığı belirtilerek, "Dernek ramazan boyunca her gün baskı ve zulüm altında olan Kudüs'te yaklaşık bin kişi ile Mescid-i Aksa avlusunda kardeşlik sofrasında bir araya gelecek.
Dernek tarafından 2011 yılında 3 bin metrekarelik Mescid-i Aksa avlusunun sıcaktan korunması için yaptırılan gölgelikler de kurularak sıcak yaz aylarında Kudüslülerin kullanımına açıldı." denildi.

Filistin topraklarında Nekbe'nin 70. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen barışçıl gösterilere İsrail'in saldırması üzerine 100'den fazla şehit ve binlerce yaralı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle bu yıl Mescid-i Aksa’da iftar yapmak çok daha anlamlı. Kudüs'e sahip çıkmanın bir yolu da Filistin halkına yapılan insani yardımlar ile olacak. Kurduğumuz iftar sofralarımız sembolik bir anlam taşıyor."

- Binlerce aileye gıda kolisi

İftarların yanında sosyal ve ekonomik anlamda gelir seviyesinin düşük olduğu Filistin’de dernek tarafından binlerce aileye gıda kumanyası, zekat, fitre ve bayramlık kıyafet dağıtımlarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Sadakataşı Derneği'nin başlatmış olduğu Filistin yardım kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden FİLİSTİN yazarak 2989'a SMS göndererek 5 lira destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.

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açıklama Filistin Gazze Mescid-i Aksa Sadakataşı Derneği

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