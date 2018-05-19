Sadakataşı Derneği'nden Mescid-i Aksa'da iftar programı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa avlusunda ramazan ayı boyunca iftar programları gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa avlusunda her yıl düzenli olarak iftar sofraları kuran Sadakataşı Derneği'nin bu yılki iftar organizasyonlarına başladığı belirtilerek, "Dernek ramazan boyunca her gün baskı ve zulüm altında olan Kudüs'te yaklaşık bin kişi ile Mescid-i Aksa avlusunda kardeşlik sofrasında bir araya gelecek.

Dernek tarafından 2011 yılında 3 bin metrekarelik Mescid-i Aksa avlusunun sıcaktan korunması için yaptırılan gölgelikler de kurularak sıcak yaz aylarında Kudüslülerin kullanımına açıldı." denildi.

Filistin topraklarında Nekbe'nin 70. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen barışçıl gösterilere İsrail'in saldırması üzerine 100'den fazla şehit ve binlerce yaralı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle bu yıl Mescid-i Aksa’da iftar yapmak çok daha anlamlı. Kudüs'e sahip çıkmanın bir yolu da Filistin halkına yapılan insani yardımlar ile olacak. Kurduğumuz iftar sofralarımız sembolik bir anlam taşıyor."