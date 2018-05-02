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Sadakataşı'ndan Arakanlılar için ev

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

Dernek, zor şartlar altında yaşayan Arakanlı aileler için 135 konuttan oluşan yerleşim biriminin yapım çalışmalarını başlattı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği tarafından, Arakanlılar için Moynaguna Mülteci Kampı'nda 135 kalıcı konut projesinin yapımına başlandı.

Dernekten yapılan açıklamada, 2017 Ağustos'ta başlayan olaylarda Myanmar ordusu ve Budist fanatiklerin saldırıları sonrasında binlerce Arakanlı'nın hayatını kaybettiği, yaklaşık 800 bin kişinin de komşu ülke Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanan katliamdan kaçıp, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, mülteci kamplarında kötü şartlar altında ve derme çatma barakalarda yaşamlarını sürdürdüğü vurgulanarak, derneğin zor şartlar altında yaşayan aileler için 135 konuttan oluşan yerleşim biriminin yapım çalışmalarını başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dernek tarafından inşa ettirilen konutlar ile beraber ülkelerini terk edip, mülteci kamplarında ve boş arazilerde sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda yaşamlarını sürdüren Arakanlı mülteci aileler, çift kat branda, etrafı örme bambu kaplama, güneş enerjisi ile elektrik imkanına sahip, yemek pişirmek için özel ocak bulunan evlerin sahibi olacak.
Olayların başladığı günden itibaren bölgede acil yardım çalışmalarına ara vermeden devam eden Sadakataşı Derneği, sıcak yemek, kurban kesim ve dağıtımları, yıl içerisinde 176 su kuyusu açılışı, ev, banyo, tuvalet yapımları, hijyen paketi, mutfak ve yaşam malzemesi dağıtımı, binlerce aileye gıda kolisi dağıtımı ve mülteciler için nakdi yardımlar gerçekleştirdi."

Açıklamada, Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan ev projesine destek olmak için banka hesap numaralarına "www.sadakatasi.org.tr" web adresinden ulaşabileceği vurgulanarak, tüm operatörlerden "ARAKAN" yazarak, "2989"a SMS gönderip projeye 5 lira destekte bulunulabileceği ve ayrıntılı bilgi için "0216 614 04 61" numaralı telefonla dernek yetkililerine ulaşılabileceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
arakan Sadakataşı Derneği

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