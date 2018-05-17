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Sadakataşı'ndan Gazze'ye acil tıbbi ve gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneği, İsrail'in, Gazze'de yaşayan sivillere yönelik saldırılarında yaralanan Filistinlilere tıbbi yardım, hastanelere yakıt yardımı ve şehit ailelerine insani yardım ulaştırmak için acil yardım kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Filistin için başlattığı yardım çalışmalarının ilk etabında Gazze'de gıda kolisi, tıbbi yardım malzemesi ve hastanelere nakdi yardım gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in, Gazze'de yaşayan sivillere yönelik saldırılarında yaralanan Filistinlilere tıbbi yardım, hastanelere yakıt yardımı ve şehit ailelerine insani yardım ulaştırmak için acil yardım kampanyası başlattı.

Derneğin Gazze'de gerçekleştirdiği yardım çalışmalarının ilk etabında yüzlerce aileye gıda kolisi dağıtımı ve yaralıların tedavisi konusunda hastanelere maddi yardımla ilaç desteği sağlandığı belirtilen açıklamada, Filistinliler için başlatılan yardım çalışmalarının ilk etabının gerçekleştirildiği ve bölgede düzenli iftar sofralarının kurulacağı bildirildi.

Sadakataşı Derneği'nin başlattığı Filistin yardım kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Ayrıca tüm operatörlerden FİLİSTİN yazarak 2989'a kısa mesaj gönderilerek, 5 lira destekte bulunulabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Sadakataşı Derneği

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