İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, yoksulluk sebebiyle açlık ve susuzlukla mücadele edenlere dikkati çekmek amacıyla ramazanda "Paylaşmak Bize Yakışır" çağrısıyla çalışmalarını yürütecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zulmün, savaşların, yokluk ve yoksulluğun yaşandığı bölgelerde ramazan çalışmalarını başlatan Sadakataşı Derneği, bu yıl başta Türkiye olmak üzere 21 ülkede yardım yapacak.

Ramazan çalışmaları kapsamında dernek, ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirmek için gıda kumanyası dağıtacak, çocuklara bayramlık hediyeler verecek ve iftar organizasyonları düzenleyecek.

Dernek Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Abhazya, Burkina Faso, Çad, Kenya, Somali, Tanzanya, Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Lübnan, Kırgızistan, Vietnam, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Nepal, Bangladeş ve Afganistan'da yardım faaliyeti yürütecek.

"Paylaşmak Bize Yakışır" çağrısıyla çalışmalarını sürdürecek dernek, iftar bedelini 15, kumanya bedelini 85, bayramlık bedelini 100, fitre bedelini ise 19 lira olarak belirledi.

Ayrıca 2989 kısa mesaj hattından "İFTAR" yazıp SMS göndererek iftar sofralarına katkıda bulunabilecek, "https://bagis.sadakatasi.org.tr" sitesinden online bağış ya da derneğin "0216 614 0461" numaralı irtibat telefonundan zekat, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışları yapılabilecek.

