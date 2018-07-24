Sadakataşı'ndan Suriyeli ailelere gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Doğu Guta, İdlib ve Şam’da yaşanan çatışmalar sebebi ile El Bab’a göç eden bin 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye’de El Bab’a bağlı Braa ve Kabbasin’e bağlı birçok köyde yaşamlarını sürdüren bin 500 mülteci aileye çay, sıvı yağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlıdan oluşan gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Suriye’de iç savaşın başladığı dönemden bu yana insani yardım çalışmalarını sürdüren dernek, ilerleyen zamanlarda Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarına devam edecek. Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabiliyor.

Ayrıca, tüm operatörlerden Suriye yazarak 2989'a SMS göndererek 5 lira bağışlanabiliyor.

