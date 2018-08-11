Sadakataşı'ndan Suriyeli yetimlere gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Doğu Guta, İdlib ve Şam'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Azez ve El Bab bölgesine göç eden bin yetime gıda yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin bazı bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle El Bab ve Azez bölgelerine büyük bir göç yaşanıyor. Dernek, göç ve yaşanan insanlık dramı karşısında, bölgede insani yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Suriye'de El Bab ve Azez'deki bölgelerde yaşamlarını sürdüren bin yetime çay, sıvı yağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlıdan oluşan gıda kolisi dağıtıldı.

Zor günler geçiren Suriye'de acil yardım çalışmalarını sürdüren dernek, ramazan sonrası yapmış olduğu çalışmalarının ilk etabında geçen hafta yaklaşık 3 bin aileye de gıda yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin genel Sekreteri Fatih Bolcan, Suriye'de iç savaşın başladığı dönemden bu yana insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini, El Bab ve Azez'in birçok bölgesinde önceden tespit ettikleri bin yetime bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek kumanya dağıttıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde de Suriyeli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Derneğin Suriye yardımları kampanyasına destek olmak isteyenlerin, banka hesap numaralarına, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden ulaşabileceği, tüm operatörlerden "SURİYE" yazarak "2989'a kısa mesaj göndererek 5 lira destekte bulunabileceği kaydedildi.

