HABER

Sadakataşı'ndan Suriyeli yetimlere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Sadakataşı'ndan Suriyeli yetimlere gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Doğu Guta, İdlib ve Şam'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Azez ve El Bab bölgesine göç eden bin yetime gıda yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin bazı bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle El Bab ve Azez bölgelerine büyük bir göç yaşanıyor. Dernek, göç ve yaşanan insanlık dramı karşısında, bölgede insani yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Suriye'de El Bab ve Azez'deki bölgelerde yaşamlarını sürdüren bin yetime çay, sıvı yağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlıdan oluşan gıda kolisi dağıtıldı.

Zor günler geçiren Suriye'de acil yardım çalışmalarını sürdüren dernek, ramazan sonrası yapmış olduğu çalışmalarının ilk etabında geçen hafta yaklaşık 3 bin aileye de gıda yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin genel Sekreteri Fatih Bolcan, Suriye'de iç savaşın başladığı dönemden bu yana insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini, El Bab ve Azez'in birçok bölgesinde önceden tespit ettikleri bin yetime bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek kumanya dağıttıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde de Suriyeli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Derneğin Suriye yardımları kampanyasına destek olmak isteyenlerin, banka hesap numaralarına, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden ulaşabileceği, tüm operatörlerden "SURİYE" yazarak "2989'a kısa mesaj göndererek 5 lira destekte bulunabileceği kaydedildi.

PARTNERBudist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!Budist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!
Siyasi Analist Sement: Erdoğan'ın makalesi Amerikan piyasasını sarsarSiyasi Analist Sement: Erdoğan'ın makalesi Amerikan piyasasını sarsar
Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyorNobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sadakataşı Suriye yardım

En Çok Okunan Haberler

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

17 yaşındaki kızının kocasına dehşeti yaşattı

17 yaşındaki kızının kocasına dehşeti yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.