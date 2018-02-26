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SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi, Erdoğan'a nasıl hizmet verdiğini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 10:45 | Son Güncelleme

Lice'deki bir köyü yakma iddiasıyla uzun süre gündemde kalan ve kendilerini askeri danışmanlık şirketi olarak tanıtan SADAT A.Ş'nin kurucularından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Erdoğan'a nasıl hizmet verdiğini anlattı.

SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi, Erdoğan'a nasıl hizmet verdiğini anlattı

SADAT'ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığı göreviyle ilgili bilgi verdi.

Star gazetesinden Fadime Özkan’a konuşan Adnan Tanrıverdi, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak Cumhurbaşkanımıza nasıl bir hizmetiniz var?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Birikimimizi güncel, ileriye dönük olarak proje veya bilgi notu şeklinde sunuyoruz. Şunu unutmamak gerek. Devletin yetkili ve sorumlu organları var. Danışmanlıkta sorumluluk yok. Bir askeri harekatın, herhangi bir idari hizmetin yapılmasında Milli Savunma Bakanlığı var, Genelkurmay Başkanlığı var, bakanlıklar var, Cumhurbaşkanımız var. Kararlar onlara ait, biz sadece Cumhurbaşkanımıza bilgi geçiyoruz. Herhangi bir mevzu üzerinde zaten geniş bilgi alıyor, bu arada biz de arz ediyoruz.”

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“Başka asker başdanışman var mı?” sorusuna ise Adnan Tanrıverdi, “Yok, ben tekim. Ama güvenlik politikaları başdanışmanı olarak Gülnur Aybet var” şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
SADAT adnan tanrıverdi Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
TSK da uzun yıllar görev almış bir Emekli Tuğgeneral in,Cumhurbaşkanına Danışman olmasından rahatsız olmanın sebebi nedir? ayrıca bu meselede en sert eleştiriyi yapanların profillerine bakınca;birkısmının sempatizan pkk taraftarları olduğuda anlaşılıyor Olum Sizimi danışman yapalım naapalım söyleyin?
daha ziyade mahalle mevlütçülerine benziyor.
sizdede çok vebal var. nasıl hesap vereceksiniz. ekonomi zina hırsızlık?
Doğru işler yapıldığı aşikar.
Demek siz kandırıyorsunuz. Yarın "Allah ve Siz vatandaşlarım beni affetsin beni bunlar kandırdı, Man Adasından, Rezza'dan bile haberleri varmış beni uyarmadılar." Deri derrr. O zaman görürsün Hanyayı Konya' yı. ı
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