Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kuruldu" iddiaları üzerine Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) açıklama yaptı.

Fatih'te bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Tank Kıdemli Albay Ali Coşar basın açıklamasını okudu. Geçtiğimiz günlerde SADAt aleyhine karalama ve iftira kampanyalarının başlatıldığı söyleyen Coşar, SADAT'ın Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirket olup, yasalara göre faaliyet gösterdiğini kaydetti.

"AKŞENER ELİNDE DELİL VARSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN"

Meral Akşener'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı öne süren Coşar, "SADAT'a ait olduğunu iddia edilen eğitim kamplarıyla ilgili en ufak bir delili varsa derhal Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin, işin aslını çok rahat öğrenebilecek bilgi ve imkana sahip olmasına rağmen buna ihtiyaç duymamıştır"diye konuştu.