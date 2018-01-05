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SADAT'tan "Kamp" iddialarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kuruldu" iddiaları üzerine Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi (SADAT) açıklama yaptı.

Fatih'te bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Tank Kıdemli Albay Ali Coşar basın açıklamasını okudu. Geçtiğimiz günlerde SADAt aleyhine karalama ve iftira kampanyalarının başlatıldığı söyleyen Coşar, SADAT'ın Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirket olup, yasalara göre faaliyet gösterdiğini kaydetti.

"AKŞENER ELİNDE DELİL VARSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN"

Meral Akşener'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı öne süren Coşar, "SADAT'a ait olduğunu iddia edilen eğitim kamplarıyla ilgili en ufak bir delili varsa derhal Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin, işin aslını çok rahat öğrenebilecek bilgi ve imkana sahip olmasına rağmen buna ihtiyaç duymamıştır"diye konuştu.

SADAT'IN SİLAHLI VE SİLAHSIZ ASKERİ BİR GÜCÜ YOK

Sadat'ın silahlı veya silahsız askeri gücü olmadığını firmalarının uluslararası alanda silahlı kuvvetler, iç güvenlik alanında stratejik danışmanlık ile askeri eğitim ve donatım alanlarında hizmet verdiğini söyleyen Coşar, "Küresel aktör olma yolunda ilerleyen ülkemizin tekrar içe kapanıp pasifize edilmesi, gelişmesinin sekteye uğratılması amacıyla yapılan saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir. Yasalar ve şirket sözleşmelerimiz kapsamında gerektiğinde devletimizin bilgi ve denetimiyle sadece dost ülkelerin resmi silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarına eğitim veriyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, başta FETÖ olmak üzere gayri milli iç ve dış güç odakları tarafından şirketimiz üzerinden karalama kampanyaları yürütülüyor. Şirketimiz kurucuları ve elemanlarını etkileyen yalan haberler yapılıyor. Ülkemizde ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan başkaca şirketlerde mevcut iken yasa ve kanunlara uygun şekilde faaliyet gösteren şirketimize bu şekilde iftira atılması ve karalama faaliyetlerinin yapılmasını iyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz" diye konuşmasını tamamladı.

(FOTOĞRAF)

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