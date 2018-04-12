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Sadece bir ay yenilebilen "keme kebabı"na ilgi büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, hem görüntüsü hem de tadıyla iştah kabartan ancak sadece nisan ayında yetişen keme mantarı ile yapılan kebap, aylardır bekleyen özel müşterileri tarafından ilgi görüyor - Fiyatını bölgeye düşen yağış miktarının belirlediği ve bu yıl mevsimin kurak geçmesi nedeniyle kilosu 120 lirayı bulan keme, kebaba dönüştüğünde porsiyonu 35 liradan satılıyor - Kebap ustası Akkuş: "Vatandaş 11 ay keme beklediği için fiyat sormuyor. Tek sorulan 'çıkmış mı, çıkmamış mı' o kadar"

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, sadece nisan ayında yetişen keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", yılın sadece bir ayında tüketilebiliyor.

Patates büyüklüğündeki keme, bölgedeki Karacadağ ve Tek Tek Dağları'nın eteğinde, nisan ayında yağmur sonrası bulunabiliyor.

Topraktan çıkarıldıktan sonra kentin lezzet ustalarının önüne gelen keme, yıkanarak ince ince doğranıyor. Etle karıştırılarak şişe saplanan keme, özenle pişirildikten sonra beraberinde közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor. Hem görüntüsü hem de tadıyla iştah kabartan keme kebabı, aylardır bekleyen müdavimleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Keme kebabının fiyatını, her yıl bölgeye düşen yağış miktarı belirliyor. Bu yıl mevsimin kurak geçmesi nedeniyle kilosu 120 lirayı bulan keme, kebaba dönüştüğünde porsiyonu 35 liradan satılıyor.

Damak tadına düşkün vatandaşlar, 11 ayın sonunda kavuştuğu lezzetin, fiyatından çok tadıyla ilgileniyor.

- Akkuş: "Telefonlar susmuyor"

Kentin önde gelen kebap ustalarından Şükrü Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ömrü kısa olan keme kebabına yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Bahar ayı geldiğinde sipariş için telefonlarımız susmuyor. Hazırlanışı da zor, herkes beceremiyor, ciddi ustalık istiyor. 43 yıllık tecrübemden dolayı benim için çok sıkıntı olmuyor. Yaptığım işten zevk alıyorum." diye konuştu.

Akkuş, yağışın az olması dolayısıyla bu sezon kemenin fiyatında artış olduğunu anlatarak, "Geçmiş yıllarda kilosunu 20-25 liraya aldığımız keme, bu sene 120-130 lira. Keme deyince vatandaş bize geliyor. Porsiyon olarak diğer kebaplarla arasında 10-12 lira fark var. Öbür kebaplar 24 lira, keme kebabı 35 lira. Vatandaş 11 ay keme beklediği için fiyat sormuyor. Tek sorulan 'çıkmış mı, çıkmamış mı' o kadar." ifadelerini kullandı.

- Etten aşağı kalmıyor

Keme tutkunlarından Serkan Kılıç da beklediği lezzete kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kebabın kentte belirli lokantalarda yapıldığını dile getiren Kılıç, şunları söyledi:

"Patlıcanlı, domatesli, sade ve diğer kebapları yılın her döneminde yiyebiliyorsunuz. Keme kebabını ise yılın sadece bir ayında yiyebiliyorsunuz. Şubat veya mayısta bu kebabı bulamıyorsunuz. Kemeyi keme yapan da bu. Diğer kebaplardan farkı, keme kebaba ek bir tat katıyor, etten aşağı kalmıyor, farklı bir lezzet katıyor. Nadir bulunması ve belli bir zamanda çıkması, onu daha da özel yapıyor." diye konuştu.

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Kebap keme kebabı lezzet Şanlıurfa

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