"Sadece Kılıçdaroğlu'na fatura keserek CHP bundan kurtulamaz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehit cenazelerinde ne işleri var? İstanbul İl Başkanlığına getirdikleri hanımefendi, şehide de küfretti, polise de, askere de. Gitmek istiyorlarsa, onun bayraktarlığında tüm şehit cenazelerine gidebilirler. PKK'nın barajı aşmasının temel nedeni, CHP'nin ortaya koyduğu sorumsuzluktur." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AK Parti Beşiktaş ve Sarıyer ilçe başkanlıklarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Soylu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, seçim süreci boyunca gayretle çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, aynı gayreti yerel seçimlerde de göstermeleri gerektiğini söyledi.

Seçimlerdeki yüksek katılımın, Türk demokrasisine karşı eleştiri getirenlere bir cevap olduğunu dile getiren Soylu, "Kimlerin bir araya geldiğini görüyorsunuz, Demirtaş'ın oyu 8,5, HDP'nin oyu 11,5, 3 puanı CHP'nin bir kısım seçmeni getirdi, HDP'nin yani PKK'nın siyasi partisinin barajı aşıp Meclis'e girebilmesi için kirli bir oyuna girdi." ifadelerini kullandı.