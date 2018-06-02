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"Sadece yılbaşından sonra 8 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bu uyuşturucu meselesine, terör meselesine nasıl kafayı taktık bir noktaya getirmişsek uyuşturucu meselesine de kafayı taktık. Eğer onları silip süpürmezsek namerdiz. Bize itimat edin. Çok başarılı adımlar atıyoruz. Yakalamalarımız 3 katına çıktı. Sadece yılbaşından sonra 8 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Hiçbir zaman çocuklarımızı teslim alamayacaklar" - "Bize bir proje dayattılar. Dediler ki 'Avrupa'yla Amerika'yla beraber olursanız PKK meselesini çözersiniz' Biz o projeden yana olmadık, milletin projesinden yana olduk, terörle mücadele ettik. Bugün dağa adam gönderemiyorlar. Geçen sene yaklaşık 160 kişi gönderdiler. Ondan önceki yıl 600 ondan önceki yıl 2 bin 500 civarında göndermişlerdi. Şimdi de sadece 40 civarına düştü. Teslim olanlar 100'ün üzerini aştı"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu uyuşturucu meselesine, terör meselesine nasıl kafayı taktık bir noktaya getirmişsek uyuşturucu meselesine de kafayı taktık. Eğer onları silip süpürmezsek namerdiz. Bize itimat edin. Çok başarılı adımlar atıyoruz. Yakalamalarımız 3 katına çıktı. Sadece yılbaşından sonra 8 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Hiçbir zaman çocuklarımızı teslim alamayacaklar." dedi.

Bakan Soylu, Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Merkez Camisi'nde kıldığı ikindi namazının ardından vatandaşlara hitap etti.

Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kağıthane'deki teşkilat üyelerine selamlarını iletmesini söylediğini belirtti.

Yakın tarihte hep geri düşürülmeye çalışılmış bir Türkiye olduğunu aktaran Soylu, "24 Haziran sadece bir Cumhurbaşkanının seçileceği bir seçim değildir. 24 Haziran aynı zamanda parlamentoya yeni bir seçim olacağı yeni bir seçimde değildir. Bu topraklarda hep asaletli ve aziz oldunuz. Hiç kimseye sırtınızı dönmediniz. Zenginleşseniz de insanlığınızı unutmadınız. Üzerinize ne zaman şiddetle gelinse ve çelme takılmaya çalışılsa kendinizi değil memleketinizi düşündünüz." diye konuştu.

Soylu, 28 Şubat'ta 24 saatte her şeyi alt üst ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"İnsanların fikirlerine, düşüncelerine karıştılar. İstediler ki Türkiye bir mezhep kavgasına düşsün. İstedikler ki uçak yapmasın, kendi arabasını yapmasın, kendini koruyacak füzeler imal etmesin. İstediler ki Türkiye'yi terörle meşgul edelim. Türkiye'yi uyuşturucu sağanağına teslim edelim nesiller perişan olsun. İstediler ki insanlarımız geleneklerinden, göreneklerinden, inancından uzaklaşsın. İstediler ki bu ülkede kendi yerli milli malımız üretilmesin.

Ülkem huzur dolu. Ülkemin bu huzur halini çekemeyenler var. Yeniden çukur olaylarına dönsün isteyenler var. Siyaset yaparsınız makam ve mevkiye gelirsiniz oradan oraya geçersiniz ama bizim bir tek vatanımız, ülkemiz var. Bizim Anadolu toprağımız, kardeşliğimiz var. Bize bir proje dayattılar. Dediler ki 'Avrupa'yla Amerika'yla beraber olursanız PKK meselesini çözersiniz'. Biz o projeden yana olmadık, milletin projesinden yana olduk, terörle mücadele ettik. Bugün dağa adam gönderemiyorlar. Geçen sene yaklaşık 160 kişi gönderdiler. Ondan önceki yıl 600, ondan önceki yıl 2 bin 500 civarında göndermişlerdi. Şimdi de sadece 40 civarına düştü. Teslim olanlar 100'ün üzerini aştı. Tunceli'nin sokaklarına gittiğim zaman esnaf beni öpüyor. Çünkü bıkmıştı bu illetten, bıkmıştı bu ülkeyi diz çökertmek isteyenlerden."

Şimdi oralarda huzur olduğunu kaydeden Soylu, terörizmle, FETÖ'yle, DEAŞ'la, DHKPC'yle mücadeleyi yarım bırakmayacaklarını vurguladı.

Soylu, nesilleri uyuşturucuyla terörize etmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerinin altını çizerek, "Hiç endişe etmeyin. Bu uyuşturucu meselesine, terör meselesine nasıl kafayı taktık bir noktaya getirmişsek uyuşturucu meselesine de kafayı taktık. Eğer onları silip süpürmezsek namerdiz. Bize itimat edin. Çok başarılı adımlar atıyoruz. Yakalamalarımız 3 katına çıktı. Sadece yılbaşından sonra 8 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Hiçbir zaman çocuklarımızı teslim alamayacaklar. Baktılar ki terörle, faizle bitiremiyor, uyuşturucuyla beraber nesillere ve milletimize saldırdılar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz tam 16 yıldan beri bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan hainlere bu ülkeyi teslim etmedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Soylu, hatıra fotoğrafı çektirdiği vatandaşlara gül ve karanfil dağıttı. Soylu, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak hediye etti.

Programa, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda partili katıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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