Sadet Partisi Sarıkamış’ta muhtarlarla buluştu

Sadet Partisi (SP) Sarıkamış İlçe Teşkilatı, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sarıkamış’ta, bir kafe de düzenlenen toplantıda köy ve muhtarlarıyla bir araya gelen SP İl Başkanı Erkan Uslu ve İlçe Başkanı Nesim Demir, muhtarlarla istişarede bulundu.

SP Kars İl Başkanı Erkan Uslu, İslam alemi ve Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi.

Zeytin Dalı harekatına değinen Uslu, “Ülkemiz zor dönemden geçiyor. Bugün de Afrin bölgesinden şehit haberleri geliyor. Ülkemizin birlik beraberliğine kast eden bütün terör örgütlerinin karşısında tek yürek olmalıyız. Ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, yaralı güvenlik güçlerimize Allahtan şifa diliyorum. Muhtarlarımızla tanışmak yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek için bir araya geldik. Bundan sonrada Sadet Partisi olarak sizlerin de destek ve katkılarıyla bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan SP Sarıkamış İlçe Başkanı Nesim Demir, Saadet Partisi’nin tarihin her safhasın da bu ülke için çok önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Demir, “Merhum Erbakan hocamızın bu millet ve ülke için ne kadar kıymetli işler yaptığı ortadadır. Bizler onun emaneti olan milli görüş çizgisinde mezhep farklılıklarını, zenginliğimiz bilerek hepimiz inanç ve azim ile ülkemizde ve İslam dünyasında Siyonistlere, emperyalistlere karşı İslam birliğini tesis edeceğiz” diye konuştu.

SP il ve ilçe yönetimi bir süre muhtarların istekleri ve kendilerinden beklentilerini dinledi. Muhtarlarla birlik ve beraberlik mesajı veren SP’liler, muhtarlarla birde hatıra fotoğrafı çektirdi.