Sadr bağımsız, milliyetçi ve partiler üstü bir başbakan istiyor

BAĞDAT (AA) - Irak’ta genel seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr, müstakbel başbakanın bağımsız, milletvekilliği ve çifte vatandaşlığı bulunmayan, milliyetçi ve partiler üstü bir isim olması gerektiğini belirtti.

Sadr, yeni hükümet ve başbakanın seçilmesiyle ilgili "ulusal şartname" adlı belge yayınladı.

Hükümetin başına geçecek isimde aradığı şartları sıralayan Sadr, bu kişinin bağımsız, milletvekilliği ve çifte vatandaşlığı bulunmayan, milliyetçi ve partiler üstü bir isim olması gerektiğini ifade etti.

Partilerin bakanlıklar için bağımsız teknokratlardan oluşan 5 aday belirleme hakkının olduğunu hatırlatan Sadr, başbakanın bunlardan seçme ya da hiçbirini kabul etmeme yetkisini kullanmasını istedi.

“Başbakan seçilecek kişi kendisini ikinci dönem aday göstermemeli.” maddesinin yer aldığı şartnamede, "Başbakanlık Şiilere mahsus ise bu makam Araplar, Türkmenler, Feyli ve diğerlerine de ayrılmalı. Keza Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı da. En önemlisi bunun tek bir ırk ya da mezhebe indirgenmemesi.” ifadelerine yer verildi.