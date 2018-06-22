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Sadr mahkeme kararı sonrası yandaşlarını sakin olmaya çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 01:06 | Son Güncelleme

Sadr mahkeme kararı sonrası yandaşlarını sakin olmaya çağırdı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta seçim zaferi kazanan Mukteda es-Sadr, anayasa mahkemesinin seçim sonuçlarının yeniden elle sayılması kararını onaylaması üzerine, tabanını "soğukkanlı" olmaya çağırarak, mahkemenin adımının seçimleri iptal etme riski bulunduğunu bildirdi.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, "Herkes soğukkanlı olmalı ve ikna edici olmasa da yasaya kulak vermeli." ifadesini kullandı.

Sadr, yargıdan da oyların yeniden elle sayılması konusunda tarafsız olması ve sürecin parlamentonun mühletinin biteceği 1 Temmuz'a kadar uzatılmamasına dikkat etmesini istedi.

Oyların yeniden sayılması sürecinin seçimlerin iptaline yol açacağı riskinden endişe duyduğunu dile getiren Sadr, bunun demokrasiyi olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

- Anayasa Mahkemesinin kararı

Irak Anayasa Mahkemesi Başkanı Mithat Mahmut, yaptığı açıklamada, "Parlamentonun oylar yeniden elle sayılsın kararı anayasaya aykırı değil, doğrudur." dedi. Mahmut, parlamentonun hile karıştığı gerekçesiyle yurt dışındaki seçmenler ve sığınmacılarla birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararının ise anayasal olmadığını bunu reddettiklerini ifade etti.

Mahkeme, ayrıca parlamentonun Irak Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin görevine son verip, onların yerine elle sayım sürecinde görev alacak yargıçların atanmasını da doğru buldu.

Irak meclisi hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçim sonuçlarının yeniden elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle IKBY'de güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesi kararı almıştı.

Söz konusu kararın iptal edilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği ve Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) anayasa mahkemesine başvuru yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Sadr

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