Sadr milis gücü birliklerinin çoğunu feshetme kararı aldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı milis gücü Seraya es-Selam (Barış Tugayları) bünyesinde görev yapan birliklerinin çoğunu feshetme kararı aldı.
Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın genel çıkarları, kurulacak hükümet, ordu ve polisi güçlendirmek için bu adımı attıklarını belirtti.
Seraya es-Selam'ın faaliyetlerinin sadece Bağdat, Samarra ve ülkenin güneyindeki Kerbela'da devam edeceğini, bunların dışındaki birliklerin feshedileceğini aktaran Sadr, mevcut Seraya es-Selam komutanlarının kendisinin danışmanı olduğunu, başka bir görevlerinin bulunmadığını kaydetti.
Seraya es-Selam'a bağlı birliklere terör örgütü DEAŞ'la mücadele için hükümetten aldıkları silahları teslim etmeleri yönünde talimat veren Sadr, ülke dışında askeri eylemde bulunmanın kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.
Mukteda es-Sadr, dün Seraya es-Selam'ın Basra'daki faaliyetlerini dondurma kararı almış, bu güçlerin Irak'ta "cihat faaliyetleri" dışında başka bir işe karışmasının da yasak olduğunu bildirmişti.
Sadr, daha önce de birkaç kez söz konusu milis gücünün Diyala ve diğer bölgelerdeki faaliyetlerini dondurma kararı almıştı.
Seraya es-Selam'a bağlı birlikler, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına karşı 2014'te başkent Bağdat yakınlarındaki Samarra bölgesine yerleşerek, oradaki Şii mezarları korumaya çalışmıştı.
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