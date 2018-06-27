Sadr, milis gücünün Basra'daki faaliyetlerini dondurdu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta geçen ay yapılan genel seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı milis gücünün ülkenin en güneyinde yer alan Basra'daki faaliyetlerini dondurma kararı aldı.
Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Basra'da bulunan Seraya es-Selam (Barış Tugayları) adlı milis gücünün faaliyetlerini dondurduğunu duyurdu.
Basra'daki milis güce komutanlık eden kişinin de görevine son veren Şii lider, bu güçlerin Irak'ta "cihat faaliyetleri" dışında başka hiçbir işe karışmasının da yasak olduğunu kaydetti.
Sadr'ın milis gücünün Basra'da yoğun şekilde bulunduğu ve kentteki liman ticaretinde rol aldığı iddia ediliyor.
Seraya es-Selam'a bağlı birlikler, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına karşı 2014'te başkent Bağdat yakınlarındaki Samarra bölgesine yerleşerek, oradaki Şii mezarları korumaya başlamıştı. Sadr'ın milis gücü bu bölgede varlığını sürdürmeye devam ediyor.
Mukteda es-Sadr, daha önce de birkaç kez söz konusu milis gücünün Diyala ve diğer bölgelerdeki faaliyetlerini dondurma kararı almıştı.
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