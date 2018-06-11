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Sadr'dan "Irak tehlikede" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

Sadr'dan "Irak tehlikede" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta geçen ay yapılan genel seçimlerden birinci olarak çıkan hareketin lideri Mukteda es-Sadr, "Irak tehlikede" uyarısında bulunarak siyasi liderlere "güç ve makam kavgasından uzak durmaları" çağrısı yaptı.

Sadr, başkent Bağdat'ta dün seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkması sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, "Irak, artık tehlikede." ifadesini kullandı.

Ülkedeki mevcut siyasi, ekonomik ve güvenlik şartlarından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Sadr, siyasi liderlere "güç ve makam kavgasından uzak durarak ülkenin çıkarı için çalışmaları" çağrısında bulundu.

Açıklamasında Sadr, şunları kaydetti:

"Irak yoksul, mazlum, öksüz, yaralı, dul, yaslı, yaşlı ve engellilerle dolu. Elektriksiz, tarımsız, sanayisiz, malsız, alt yapısız, hizmetsiz ve güvenli olmayan sınıra sahip Irak'ta hala Baas'ın izleri ve açık diktatörlüğü söz konusu. Makam, çıkar, nüfuz ve güç için ettiğiniz kavgalar yeter. Dış müdahaleler, patlamalar, terör, çatışma ve suikastları sonlandırmanın zamanı artık gelmedi mi? Silahları cami ve Hüseynilerde saklamak yerine silahlardan arınarak bunları devlete teslim etmenin zamanı gelmedi mi? Birileri ne zamana kadar yabancıların iradesine boyun eğmeye devam edecek? Sınırın ötesindekiler kim?"

Irak'ta Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili göndererek seçimin galibi olmuştu.

Meclisin 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı aldığı Irak'ta dün Bağdat'ta oy pusulalarının bulunduğu seçim sandıklarının tutulduğu en büyük depoda yangın çıkması başta seçimlerin iptali olmak üzere bir dizi tartışmalara neden olmuştu.

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi seçimlerin iptali ve yeniden sandık başına gidilmesi çağrısında bulunurken Mukteda es-Sadr'a bağlı Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi ise yangının "kasıtlı" olarak çıkarıldığını ve buradaki amacın seçimlerin iptali olduğunu ileri sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Sadr

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