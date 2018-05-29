HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sadr'dan İran ve ABD'ye müdahale uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

Sadr'dan İran ve ABD'ye müdahale uyarısı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki seçimlerde en çok oyu alan Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, ABD ve İran'ın ülkesine herhangi bir müdahalede bulunmasını kabul etmeyeceklerini yineledi.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran'a Irak'a müdahale etmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

İran'ı "kendi çıkarlarından korkan ülke" olarak niteleyen Sadr, "İran'ın herhangi bir işine karışılmasını kabul etmediğimiz gibi Irak'ın iç işlerine de müdahale edilmemesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ta 2007 yılında ülkedeki ABD askerlerine savaş ilan edip her defasında sert açıklamalarda bulunan Sadr, ABD'yi yine "işgalci devlet" olarak tanımladı ve Washington yönetiminin müdahalelerine hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirtti.

Sadr'ın açıklamasının, ülkedeki bazı siyasi partiler ve tarafların ABD ve İran desteği olmadan ülkede hükümet kurulmasının mümkün olmadığı yönündeki iddialarından sonra gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, 12 Mayıs'taki genel seçimlerden bir gün sonra başkent Bağdat'a gelerek önce Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'yle, ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ve diğer siyasi parti yetkilileriyle bir araya gelmişti.

McGurk'un ziyaretiyle eş zamanlı olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de seçimlerden sonra Bağdat'ta gelerek ülkesine yakın siyasi partilerle yeni hükümet için temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeliKaradeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeli
18 yıl önce çalınan şamdanlar 3 müze gezdi18 yıl önce çalınan şamdanlar 3 müze gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD genel seçimler ırak İRAN Sadr

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezme anı kamerada!

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezme anı kamerada!

Tokat'ta korkunç olay! Alevlerin içinden böyle çıktılar

Tokat'ta korkunç olay! Alevlerin içinden böyle çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.